Çankaya Belediyesi, Çankaya’da bir ilk olma özelliği taşıyan yüzme havuzlarından üçüncüsünün temelini Aralık ayında atacak

Birlik Mahallesi ve Çiğdem Mahallesi’nde yapımı devam eden kapalı yüzme havuzlarından sonra üçüncü havuz temeli de Dikmen Karapınar Mahallesi’nde atılacak.

Çankaya Belediyesi , içinde özel rehabilitasyon havuzlarının da bulunacağı üç yarı olimpik havuz ve spor kompleksi projelerini bir bir hayata geçiriyor. Yüzme havuzu hizmetinin yanı sıra yoga, pilates, aerobik ve step alanlarının da bulunacağı projelerden ilkinin temeli 2016 Kasım ayında Birlik Mahallesi’nde, ikincisinin temeli ise geçtiğimiz Mayıs ayında Çiğdem Mahallesi ’nde atılmıştı. Çankaya Belediyesi üçüncü havuzunun temelini de 2017 Aralık ayında atmaya hazırlanıyor.

2017 YILI AÇILIŞLARIN YILI OLACAK

Çankaya’da 20 yılın en büyük yatırım programını hayata geçirdiklerini belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Yatırımlarımızın yanı sıra Çankaya’da şimdiye kadar hiç yapılmamış olan hizmetleri de Çankayalılarla buluşturmak için çalışıyoruz. İlk havuz temelini Birlik Mahallesi’nde attık, ikincisini Çiğdem Mahallesi’nde. Bundan sonraki havuzumuz ise Dikmen halkına hizmet verecek Karapınar Mahallesi’ndeki yüzme havuzu olacak. Böylece önemli bir eksiği daha tamamlayacağız. Çok çalışmaya mecburuz. Çalışacak ve üreteceğiz. Halkımız, sosyal demokratların belediyeleri aslanlar gibi idare ettiğini ve çok güzel hizmetlerde bulunduğunu görecek Çankaya’yı proje anlamında da Mustafa Kemal Atatürk’e layık bir ilçe haline getireceğiz. 2017 yılı açılışların yılı olacak” diye konuştu.

DÜNYA STANDARTLARINDA

Projeleri tamamlanan ve temeli atılan iki yüzme havuzu ile temeli atılacak Karapınar Mahallesi yüzme havuzu olimpik standartlar ve kalitede inşa edilecek. İçinde bir adet 25 metre uzunluğunda altı kulvarlı yarı olimpik kapalı yüzme havuzu ve 25 metrekare rehabilite ve eğlence havuzu yer alacak tesislerde Çankayalılar için yoga, pilates, aerobik ve step alanları da bulunacak. Tesisler, günün stresini atmak ve spor yapmak isteyen Çankayalı vatandaşların ikinci adresi olacak.