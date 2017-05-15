Çankaya Belediyesi, “Çankaya’nın Yeşil Okulları” Yarışmasıyla geridönüşüm ve çevre bilincini aşılıyor

Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle yürütülecek ve Haziran sonunda bitecek yarışmaya ilçedeki tüm ilkokullar davetli.

Çevre koruma ve geridönüşüm konularında örnek projeler üreten; düzenlediği eğitimler, seminerle, kampanya ve yarışmalarla 7’den 70’e her yaştan Çankayalıyı çevre bilinci hareketine dâhil eden Çankaya Belediyesi, son projesiyle okullardaki etki alanını genişletiyor.

Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile işbirliği halinde hayata geçirilecek “Çankaya’nın Yeşil Okulları” projesi bu konuda atılan yeni bir adım oldu. Çevre ve geridönüşüm bilincinin arttırılarak atıkların kaynağında toplanmasını hedefleyen proje sayesinde, Çankayalı çocuklar hem geridönüşüm konusunda daha bilinçli olacak hem de okullar arasında düzenlenecek yarışma sayesinde çevrenin korunması konusunda tatlı bir rekabet oluşacak.