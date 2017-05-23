Çankaya Belediyesi Cebeci, Türközü, Öveçler, Esat ve Cevizlidere'de iftar çadırları kuracak

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen: “Gönüllerin sevgiyle, sofraların bereketle dolacağı hayırlı bir Ramazan diliyorum”

Sosyal belediyeciliğin kalesi olan Çankaya Belediyesi , 2014 yılından bu yana açtığı Ramazan Çadırları nı bu yıl da 5 farklı noktada kuruyor. 26 Mayıs gecesi sahurla birlikte başlayacak Ramazan’da 27 Mayıs günü ilk iftar yapılacak.

2014 yılından bu yana 430 bin Çankayalıyı aynı sofrada buluşturan Çankaya Belediyesi, bu yıl da 135 bin kişiye sofralarını açacak. Her gün 4 bin 500 kişiye verilecek iftarlıklar için ilçenin 5 farklı noktasında Ramazan Çadırı kurulacak.

Her inancın mensuplarını aynı derecede önemseyen ve değerlerine saygı duyan Çankaya Belediyesi, Ramazan ayı boyunca da Çankayalıları yalnız bırakmayacak. Ramazan’ın paylaşma, yardımlaşma ve dayanışma ayı olduğunu hatırlatan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Bu Ramazan ayında da vatandaşlarımızla birlikte olmanın mutluluğunu ve huzurunu yaşayacağız. Gönüllerin sevgiyle, sofraların bereketle dolacağı hayırlı bir Ramazan diliyorum” dedi.

MENÜ GENİŞLETİLDİ

Uzun yaz günlerine denk gelen Ramazan ayında vatandaşın iftarını en sağlıklı ve kaliteli biçimde yapmasına özen gösteren Çankaya Belediyesi daha önce 4 çeşit olan yemek çeşidini 5’e çıkarttı. Halk sağlığına önem veren Çankaya Belediyesi menüyü doyurucu ve protein ağırlıklı olarak belirledi.

GIDA YARDIMLARI RAMAZAN’DA ARTARAK DEVAM EDECEK

Yıl boyunca ihtiyaç sahibi vatandaşlara düzenli olarak gıda yardımında bulunan Çankaya Yardımlaşma ve Ekonomik Dayanışma Derneği (ÇAYED) Yarım Elma, Ramazan ayında da yardımlarına devam edecek. “İyilik Paylaşarak Çoğalır” sloganıyla özellikle dezavantajlı bölgelerdeki vatandaşların temel gıdalarından kıyafetlerine kadar ihtiyaçlarını karşılayan Yarım Elma, dar gelirli vatandaşların Ramazan ayını huzur içinde geçirmesi için birçok aileye gıda kolileri dağıtacak.

Çankaya Belediyesi’nin bu yıl kuracağı iftar çadırlarının adresleri şöyle:

1. Cebeci Bölgesi : Kutlugün Sokak Cebeci Camii Yanı

2. Türközü Bölgesi : Metin Oktay Mahallesi Yunus Emre Camii Yanı

3. Öveçler Bölgesi : Huzur Mahallesi Salı Pazarı karşısı

4. Esat Bölgesi : Bülbülderesi Caddesi Yüzüncü Yıl Mahallesi Muhtarlığı yanı

5. Cevizlidere Bölgesi : Cevizlidere Caddesi ile 1235. Cadde Kesişimi