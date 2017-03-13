Cenaze hizmetlerini yeniden yapılandıran Çankaya Belediyesi, bu alanda ülkemizin en kapsamlı hizmet veren belediyelerinden biri oldu.

Araç filosunu genişleten ve Ankara dışına uçakla ücretsiz cenaze nakline de Belediye, sadece bu yılın ilk iki ayında geçen yılın aynı dönemine göre iki katına çıkarak 741 cenaze nakil, 689 servis aracı olmak üzere toplam 1430 hizmet verdi.

Türk Hava Yolları (THY) ile geçtiğimiz günlerde ‘Cenaze Taşıma Protokolü’ de imzalayan Çankaya Belediyesi, ülkemizin her yerine cenazeleri hava ve kara yolu ile ücretsiz taşımaya başladı. Cenazeye refakat edecek 2 kişi için de THY biletlerinde yüzde 25 indirim uygulanıyor.

Çankaya Belediyesi, cenaze hizmetlerini yeniden yapılandırdı. Türkiye’nin en kapsamlı hizmet veren belediyelerinden biri olan Çankaya Belediyesi, şehir içi hizmetlerinde araç filosunu genişleterek daha fazla sayıda hizmet vermeye başladı. Ankara dışına uçakla ücretsiz cenaze nakline de başlayan Belediye, sadece bu yılın ilk iki ayında geçen yılın aynı dönemine göre iki katına çıkarak 741 cenaze nakil, 689 servis aracı olmak üzere toplam 1430 hizmet verdi.

THY İLE HIZLI NAKİL

Cenazelerin şehir dışı nakillerini hızlı yapabilmek için THY ile Cenaze Taşıma Protokolü imzalayan Çankaya Belediyesi, Çankaya’da vefat eden yakınını başka bir ilde, ilçede ya da kendi memleketlerinde defnetmek isteyen vatandaşların ulaşımını havayolu ile sağlamaya başladı.

Protokole göre yakınını kaybetmiş vatandaşların cenazeleri, Çankaya Belediyesi araçları ile Ankara Esenboğa Havalimanı’na götürülerek, buradan da Türkiye'nin tüm iç hat uçuş noktalarına ücretsiz olarak taşınıyor. Havayolu ile cenaze taşıma ücreti olan 350 lira vefat eden adına Belediye tarafından THY'na ödeniyor. Bunun yanında cenazeye eşlik edenlere uçuş ücretlerinde, en fazla 2 kişi olmak şartıyla yüzde 25 oranında indirim uygulanıyor. Belediye, uçakla taşınan cenazelerin varış havalimanından defin yerine transferinde de bölgedeki kurumlarla iletişime geçerek destek veriyor.

“HALKIMIZ ZORDA KALMASIN”

THY ile imzalanan protokolün vatandaşlara hızlı hizmet amacı taşıdığını belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen şunları söyledi : “Çankaya Belediyesi olarak cenaze hizmetlerimizi yeniden yapılandırarak ülkemizin en kapsamlı cenaze hizmeti veren belediyelerin biri olduk. Araç filomuzu büyütüp iş akışını yeniden yapılandırarak yurdun her yerine gece gündüz cenaze hizmeti sunuyor, onbinlerce vatandaşımıza hizmet ediyoruz. Bu alanda ülkemizin en önde gelen belediyesiyiz. Taziye çadırları, yemek çay çorba ikramları cabası. Son olarak THY ile imzaladığımız protokolle Çankaya’da vefat eden vatandaşların cenazelerini talep halinde Türkiye'nin herhangi bir iç hat uçuş noktasına Türk Hava Yolları aracılığıyla taşıyoruz. Örneğin ilçemize bağlı Kömürcüler Köyü'nde ya da ücra başka bir yerde vefat eden hemşehrimizin cenazesini bulunduğu yerden alıyoruz ücretsiz olarak havaalanına taşıyoruz. Cenaze uçakla, bedelini biz ödeyerek örneğin Kars'a ulaşıyor. Oradan da Kağızman İlçesi'nin köy mezarlığına kadar karayolu ile çok kısa sürede taşınıyor. Bu da acısı olan vatandaşımıza kolaylık sağlıyor, 20 25 saati yollar da geçmiyor, cenazesini daha kısa sürede defnetmiş oluyor. Karayolu ile özellikle zorlu kış koşullarında cenaze araçları da yolda kalabiliyor. Bu da zaten acısı olan vatandaşı zor durumda bırakıyor. Bizim amacımız yanlarında olarak acılarını hafifletmek ve definlerini kısa sürede gerçekleştirmelerini sağlamak. Üstelik maddi olanaksızlıkları bulunan vatandaşlarımız da var. Yeter ki halkımız zorda kalmasın. Biz hem maddi hem de manevi olarak belediyecilik ve insanlık görevimizi yerine getiriyoruz”