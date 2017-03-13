  • BIST 89.316
  • Altın 145,384
  • Dolar 3,7394
  • Euro 3,9917
  • Ankara 8 °C
  • İstanbul 6 °C
  • İzmir 11 °C

Çankaya Belediyesi, cenaze hizmetlerini yeniden yapılandırdı

»
Çankaya Belediyesi, cenaze hizmetlerini yeniden yapılandırdı
Cenaze hizmetlerini yeniden yapılandıran Çankaya Belediyesi, bu alanda ülkemizin en kapsamlı hizmet veren belediyelerinden biri oldu.

Araç filosunu genişleten ve Ankara dışına uçakla ücretsiz cenaze nakline de Belediye, sadece bu yılın ilk iki ayında geçen yılın aynı dönemine göre iki katına çıkarak 741 cenaze nakil, 689 servis aracı olmak üzere toplam 1430 hizmet verdi.

 

Türk Hava Yolları (THY)  ile geçtiğimiz günlerde ‘Cenaze Taşıma Protokolü’ de imzalayan Çankaya Belediyesi, ülkemizin her yerine cenazeleri hava ve kara yolu ile ücretsiz taşımaya başladı. Cenazeye refakat edecek 2 kişi için de THY biletlerinde yüzde 25 indirim uygulanıyor.

 

Çankaya Belediyesi, cenaze hizmetlerini yeniden yapılandırdı. Türkiye’nin en kapsamlı hizmet veren belediyelerinden biri olan Çankaya Belediyesi, şehir içi hizmetlerinde araç filosunu genişleterek daha fazla sayıda hizmet vermeye başladı. Ankara dışına uçakla ücretsiz cenaze nakline de başlayan Belediye, sadece bu yılın ilk iki ayında geçen yılın aynı dönemine göre iki katına çıkarak 741 cenaze nakil, 689 servis aracı olmak üzere toplam 1430 hizmet verdi.

 

THY İLE HIZLI NAKİL

Cenazelerin şehir dışı nakillerini hızlı yapabilmek için THY ile Cenaze Taşıma Protokolü imzalayan Çankaya Belediyesi, Çankaya’da vefat eden yakınını başka bir ilde, ilçede ya da kendi memleketlerinde defnetmek isteyen vatandaşların ulaşımını havayolu ile sağlamaya başladı.

Protokole göre yakınını kaybetmiş vatandaşların cenazeleri, Çankaya Belediyesi araçları ile Ankara Esenboğa Havalimanı’na götürülerek, buradan da Türkiye'nin tüm iç hat uçuş noktalarına ücretsiz olarak taşınıyor. Havayolu ile cenaze taşıma ücreti olan 350 lira vefat eden adına Belediye tarafından THY'na ödeniyor. Bunun yanında cenazeye eşlik edenlere uçuş ücretlerinde, en fazla 2 kişi olmak şartıyla yüzde 25 oranında indirim uygulanıyor. Belediye, uçakla taşınan cenazelerin varış havalimanından defin yerine transferinde de bölgedeki kurumlarla iletişime geçerek destek veriyor.  

 

 “HALKIMIZ ZORDA KALMASIN”                

THY ile imzalanan protokolün vatandaşlara hızlı hizmet amacı taşıdığını belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen şunları söyledi : “Çankaya Belediyesi olarak cenaze hizmetlerimizi yeniden yapılandırarak ülkemizin en kapsamlı cenaze hizmeti veren belediyelerin biri olduk. Araç filomuzu büyütüp iş akışını yeniden yapılandırarak yurdun her yerine gece gündüz cenaze hizmeti  sunuyor, onbinlerce vatandaşımıza hizmet ediyoruz. Bu alanda ülkemizin en önde gelen belediyesiyiz. Taziye çadırları, yemek çay çorba ikramları cabası. Son olarak THY ile imzaladığımız protokolle Çankaya’da vefat eden vatandaşların cenazelerini talep halinde  Türkiye'nin herhangi bir iç hat uçuş noktasına Türk Hava Yolları aracılığıyla  taşıyoruz. Örneğin ilçemize bağlı Kömürcüler Köyü'nde ya da ücra başka bir yerde vefat eden hemşehrimizin cenazesini bulunduğu yerden alıyoruz ücretsiz olarak havaalanına taşıyoruz. Cenaze uçakla, bedelini biz ödeyerek örneğin Kars'a ulaşıyor.  Oradan da Kağızman İlçesi'nin köy mezarlığına kadar karayolu ile çok kısa sürede taşınıyor. Bu da acısı olan vatandaşımıza kolaylık sağlıyor, 20 25 saati yollar da geçmiyor, cenazesini daha kısa sürede defnetmiş oluyor. Karayolu ile özellikle zorlu kış koşullarında cenaze araçları da yolda kalabiliyor. Bu da zaten acısı olan vatandaşı zor durumda bırakıyor. Bizim amacımız yanlarında olarak acılarını hafifletmek ve definlerini kısa sürede gerçekleştirmelerini sağlamak. Üstelik maddi olanaksızlıkları bulunan vatandaşlarımız da var. Yeter ki halkımız zorda kalmasın. Biz hem maddi hem de manevi olarak belediyecilik ve insanlık görevimizi yerine getiriyoruz”

Etiketler:
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Çankaya Belediyesi Çankaya Evlerinde düzenlenen seminerlerle, çağımızın hastalığı kansere karşı farkındalık çalışması yapılıyor07 Mart 2017 Salı 12:35
  • Çankaya Belediyesi tarafından yenilenen Ördekli Park, Maltepe sakinlerinin yoğun katılımıyla açıldı05 Mart 2017 Pazar 12:56
  • Çankaya Belediyesi tarafından her yıl ücretsiz olarak düzenlenen “Bahçıvanlık Eğitimi”ne kayıtlar 6 Mart Pazartesi günü başlıyor.03 Mart 2017 Cuma 12:22
  • Çankaya'lı Çocuklar “İklim Değişikliklerine Yağmur Hasadı Yoluyla Uyum” Projesi'ni Öğreniyorlar02 Mart 2017 Perşembe 12:05
  • Duy Sesimi; Çalışmak, Üretmek İstiyorum01 Mart 2017 Çarşamba 11:59
  • Çankaya Evleri, birbirinden ilginç ve eğlenceli seminerlere sahne oluyor24 Şubat 2017 Cuma 11:50
  • Çankaya Belediyesi, Tokat Erbaa’dan gelen 105 uyuz köpeğin tedavisini tamamladı24 Şubat 2017 Cuma 11:42
  • Çankaya Belediyesi verdiği kurum içi eğitim seminerlerine “Etkili İletişim”i de ekledi23 Şubat 2017 Perşembe 12:50
  • Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Bahçeli 7. Cadde esnafıyla bir araya geldi22 Şubat 2017 Çarşamba 11:57
  • Çankaya Belediyesi “PLANT Ödülleri”nde, ‘Uygulanmış Proje’ dalında ödüle layık görüldü21 Şubat 2017 Salı 11:50
    • FOTO GALERİ
    • Benim küçük köpeğim
    • Prensesler, öncesi ve sonrası
    • Babalar ve Bebekleri
    VİDEO GALERİ
    • Ajda Pekkan feat. Volga Tamöz - Ayrılık Ateşi
    • Bengü - Sığamıyorum
    • Ece Seçkin - Adeyyo
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Haberler Ankara | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0 545 221 98 97 | Faks : 0 850 303 80 36 | Haber Scripti: CM Bilişim