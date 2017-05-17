  • BIST 96.050
  • Altın 142,533
  • Dolar 3,5565
  • Euro 3,9460
  • Ankara 16 °C
  • İstanbul 19 °C
  • İzmir 23 °C

Çankaya Belediyesi çiçek üretim kapasitesini her geçen yıl artırıyor

»
Çankaya Belediyesi çiçek üretim kapasitesini her geçen yıl artırıyor
Yazlık ve kışlık çiçeklerini kendi seralarında ve kendi işçileri ile üreten Çankaya Belediyesi, çıtayı yükseltti. Yıl boyunca bir milyon çiçek üretimi hedefleyen Çankaya Belediyesi, hedefine emin adımlarla ilerliyor.

Çankaya Belediyesi çiçek üretim kapasitesini her geçen yıl artırıyor. Geçen senelerde 600 bin olan üretim miktarı bu yıl yaklaşık bir milyona ulaşıyor.

Çankaya Belediyesinin Çansera seralarında kendi işçileri ile üretimini yaptığı çiçekler, parkların yanı sıra okul, ibadethane, muhtarlıkların da bahçelerine güzellik katıyor.

 

PARKLARA RENK GELDİ

Yazlık ve kışlık çiçek toplamında bu yıl hedefini 1 milyona çıkaran Çankaya Belediyesi, ürettiği çiçeklerle parkları rengarenk beziyor. Havaların ısınmasıyla çalışmaları artıran Belediye ekipleri, Kadife, Petunya, Top Kadife, Kırçıllı Kadife, Aslanağzı, Vapur Dumanı, Horozibiği, Yıldız, Zinya, Vinka ve Gazanya çiçeklerini parklara dikiyor. Maviden mora, kırmızıdan sarıya tüm renkleri ile güzelliklerini sergileyen çiçeklerin yanı sıra sarkıcı petunyalarda parklardaki saksıları süslüyor.

Yayılıcı ardıç, berberis, bodur berberis, roket, top şimşir, Japon ayvası, ateş, kartopu, leylak ve forsitya gibi çalı grubu bitkiler ise yazın vazgeçilmezleri olarak parklardaki yerini alıyor.  

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Çankaya Zabıtası, hijyen kurallarına uyulmayarak açıkta bırakılan ekmekleri toplayarak vatandaşın sağlığını koruyor11 Mayıs 2017 Perşembe 11:23
  • Çankaya Belediyesi “10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası”nda pek çok etkinliği Ankaralılarla buluşturuyor09 Mayıs 2017 Salı 11:30
  • Çankaya Sahipsiz Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Nisan ayı içerisinde 133 sokak hayvanına yeni yuva buldu08 Mayıs 2017 Pazartesi 10:04
  • Çankaya Belediyesi'nin 100. Yıl'da hizmete açacağı yeni Çankaya Evi'nin inşaatı da hızla yükseliyor08 Mayıs 2017 Pazartesi 10:00
  • Çankaya Belediyesi gündüz bakımevlerinde 2017-2018 yılı kayıt dönemi başlıyor07 Mayıs 2017 Pazar 16:42
  • Ahmet Taner Kışlalı Mahallesi’nde bulunan “Abdullah Baştürk” ve “Nil” parklarını 9 Mayıs’ta törenle açılacak05 Mayıs 2017 Cuma 11:48
  • Çankaya Belediyesinin gelenekselleşen “Geri Dönüşümler Fidan Oluyor” Kampanyası, ilk haftasında Çankayalılardan büyük ilgi gördü04 Mayıs 2017 Perşembe 10:13
  • Çankaya Belediyesinin 7 Nisan Dünya Sağlık Günü’nde hayata geçirdiği “Sağlık Kart” uygulaması artarak devam ediyor03 Mayıs 2017 Çarşamba 11:49
  • Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü (Çankaya GESK), ligin üçüncü haftasında, İzmir Çağdaş GESK’i 4-0 mağlup etti02 Mayıs 2017 Salı 11:44
  • Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen; Çavuşlu Mahallesi'nde Küçükbaş Hayvan Dezenfekte ve Aşılama Ünitesi'nin temelini attı01 Mayıs 2017 Pazartesi 12:42
    • FOTO GALERİ
    • Benim küçük köpeğim
    • Prensesler, öncesi ve sonrası
    • Babalar ve Bebekleri
    VİDEO GALERİ
    • Ajda Pekkan feat. Volga Tamöz - Ayrılık Ateşi
    • Bengü - Sığamıyorum
    • Ece Seçkin - Adeyyo
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Haberler Ankara | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0 545 221 98 97 | Faks : 0 850 303 80 36 | Haber Scripti: CM Bilişim