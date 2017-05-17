Yazlık ve kışlık çiçeklerini kendi seralarında ve kendi işçileri ile üreten Çankaya Belediyesi, çıtayı yükseltti. Yıl boyunca bir milyon çiçek üretimi hedefleyen Çankaya Belediyesi, hedefine emin adımlarla ilerliyor.

Çankaya Belediyesi çiçek üretim kapasitesini her geçen yıl artırıyor. Geçen senelerde 600 bin olan üretim miktarı bu yıl yaklaşık bir milyona ulaşıyor.

Çankaya Belediyesinin Çansera seralarında kendi işçileri ile üretimini yaptığı çiçekler, parkların yanı sıra okul, ibadethane, muhtarlıkların da bahçelerine güzellik katıyor.

PARKLARA RENK GELDİ

Yazlık ve kışlık çiçek toplamında bu yıl hedefini 1 milyona çıkaran Çankaya Belediyesi , ürettiği çiçeklerle parkları rengarenk beziyor. Havaların ısınmasıyla çalışmaları artıran Belediye ekipleri, Kadife, Petunya, Top Kadife, Kırçıllı Kadife, Aslanağzı, Vapur Dumanı, Horozibiği, Yıldız, Zinya, Vinka ve Gazanya çiçeklerini parklara dikiyor. Maviden mora, kırmızıdan sarıya tüm renkleri ile güzelliklerini sergileyen çiçeklerin yanı sıra sarkıcı petunyalarda parklardaki saksıları süslüyor.

Yayılıcı ardıç, berberis, bodur berberis, roket, top şimşir, Japon ayvası, ateş, kartopu, leylak ve forsitya gibi çalı grubu bitkiler ise yazın vazgeçilmezleri olarak parklardaki yerini alıyor.