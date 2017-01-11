Çankaya Belediyesi, çocuklara hem diş bakımı eğitimi verdi hem de diş sağlığını koruma amacı taşıyan florlama yaptı

Okullarından alarak merkeze getirdikleri çocuklara, diş bakımının önemini ve nasıl yapılması gerektiğini konu edinen çizgi film izleten hekimler, dişlerin nasıl fırçalanması gerektiğini de uygulamalı olarak gösterdi.
TEK TEK MUAYENE OLDULAR
Çocukları tek tek muayene eden hekimler, diş sağlığının korunmasını amaçlayan florlama da yaptı.
Çocukların dişlerindeki sorunları ailelerine iletmek üzere muayene formlarına aktaran hekimler, diş sağlığının korunmasında erken yaşta bilinç kazandırılmasının çok önemli olduğunu belirtti.
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