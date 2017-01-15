Çankaya Belediyesi gündüz bakımevleri verdiği kaliteli eğitim ile sosyal belediyecilik alanında ön plana çıkarken çocukların yaratıcılığını geliştiren aktivitelerle de fiziksel ve ruhsal gelişimlerine katkıda bulunuyor.

Yerel yönetimler düzeyinde en büyük ve en kaliteli kreş hizmetini veren Çankaya Belediyesi, çocukların yaratıcı düşüncelerine katkı sunan aktivitelerle de eğitimlerini zenginleştiriyor.

Bünyesinde bulunan 11 gündüz bakımevinde müzikten satranca beden eğitiminden resim dersine kadar birçok aktiviteyi çocuklarla buluşturan Belediye, 3-6 yaş arası çocukların haftanın 5 günü seramik dersi almalarını sağlıyor.

Konusunda uzman seramik öğretmenleri Derya Durmuş, Handan Hançer ve Serhan Özge’nin verdiği dersleri dikkatle dinleyen çocuklar, minik elleriyle hayallerine şekil veriyorlar.

Seramik dersinin verildiği kreşlerden birisi olan Togan Özliyen Gündüz Bakımevi’nde çocuklar, mevsim şartlarından da etkilenerek kilden kardan adam yaptılar. Çocuklarla seramik dersini keyifle geçirdiklerini ifade eden eğitmenler, seramik derslerinin çocukların yaratıcılıklarını açığa çıkarmada önemli rol oynadığını belirttiler.