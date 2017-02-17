Çankaya Belediyesi, dost ülke Küba’nın devrimci efsanevi lideri Fidel Castro’nun adını ilçedeki bir parka verme kararı aldı

Dünya tarihine damga vuran Castro’nun adı Çankaya’da da ölümsüzleşecek.

Geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden Küba’nın efsane lideri Fidel Castro’nun adı Çankaya’da yaşayacak. Çankaya Belediye Meclisi’nin aldığı karar doğrultusunda Ahmet Taner Kışlalı Mahallesi’nde bulunan bir parka Küba lideri Fidel Castro’nun adı verilecek.

“KARDEŞ KENT” DOSTLUĞU PARKLA SÜRECEK

Aydınlarının, bilim insanlarının, sanatçılarının ve sporcularının adlarını parklarına vererek vefasını gösteren Çankaya Belediyesi, ülkeler arası dostluk çalışmalarına da katkısını sürdürüyor. Yabancı ülkelerde “kardeş kent” anlaşması yaparak Türk ve diğer ülke halkları arasında dostluk köprüsü kuran Çankaya Belediyesi, 2003 yılından bu yana Küba Havana Playa ile de kardeş kent. Küba ile uzun yıllara dayanan bu dostluk, 90 yıllık yaşamını emperyalizme karşı mücadeleye adayarak Küba halkının yanı sıra dünya üzerinde birçok halkın sevgisini kazanmış olan devrimci lider Fidel Castro’nun adını Çankaya’da yaşatma kararıyla daha da pekişecek.

Ahmet Taner Kışlalı Mahallesi 2760. Cadde ile 2808. Sokak kesişimi üzerinde bulunan park 10 bin 373 metrekare alana sahip. Yeşil alanı 7 bin 915 metrekare olan park; kent mobilyaları, çocuk oyun alanları ve yeni kurulacak spor alanlarıyla bölgeye hizmet verecek.