Çankaya Belediyesi, dün gece başlayan kar yağışıyla birlikte gece boyunca kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürdü

İlçenin yüksek kesimlerinde sabaha kadar yol açma ve tuzlama çalışması yürüten Belediye ekipleri, gün içinde de hız kesmeden çalışmalarına devam ediyor.

Çankaya Belediyesi ekipleri kar yağışına karşı tüm önlemleri aldı. Akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrasında harekete geçen ekipler, gece boyunca Akpınar, Karapınar, Ata, Malazgirt, Mürsel Uluç, Oran, Birlik Mahalleleri gibi yüksek kesimlerde kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Günün ilk saatlerinden itibaren de ilçe genelinde çalışmalarını sürdüren ekipler, vatandaşların sosyal medya üzerinden ve Çankaya Çözüm Merkezi’ni arayarak bildirdikleri sokaklarda da çalışma yapıyor.



PERSONEL VE ARAÇLAR YOLLARDA

Çankaya Belediyesi, vatandaşların kış ayını sorunsuz geçirmeleri bu sene de karla mücadele için 620 personel ve 51 araçla Çankaya sokaklarında çalışmalarını gerçekleştirecek.

Türkiye’nin en büyük ilçesi konumunda bulunan Çankaya Belediyesi, ilçe genelinde bulunan 124 mahallede bıçaklı kar küreme araçları, ünimoglar, tuz serpme araçları, solüsyon araçları ve kritik noktalara konulacak tuz varilleri ile bu kışı da karla mücadele konusunda sorunsuz atlatacak.

Karla mücadelede 10 ünimog, 7 bıçaklı kamyon, 4 bıçaklı kamyonet, 5 bıçaklı kepçe, 5 greyder, 3 loder kepçe, 10 kamyon, 5 kamyonet, 2 pikap ile çalışmalarını sürdürecek Çankaya Belediyesi, gündüz eksi 4, gece ise eksi 10’lara ulaşan hava koşullarının neden olduğu buzlanmayı önlemek için kullanılacak tuz ve solüsyon ihtiyacını da tamamladı. Gece 18 araç ve 60 personelle özellikle buzlanmaya karşı yolları temizleyecek olan ekipler, gündüz saatlerinde merdiven ve kaldırımlarda solüsyonla buz çözme çalışması gerçekleştirecek. Belediye buzlanmaya karşı 5 bin ton tuz ve 3 ton solüsyon kullanacak.