Çankaya Belediyesi, dünya piyano gününü sanatseverlerle buluşturduğu “Cello Piano Duo” konseriyle karşıladı

Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi, dünya piyano gününü sanatseverlerle buluşturduğu “Cello Piano Duo” konseriyle karşıladı. Piyanoda Emine Serdaroğlu’nun, viyolonselde Dilbağ Tokay’ın yer aldığı konser, dinleyiciler tarafından büyük alkış aldı.

1998 yılından bu yana ikili olarak yurtiçi ve yurtdışında düzenli olarak konser veren ikili, akademik kimlikleri dolayısıyla, Türk bestecileri ve piyano pedagojisi alanında da araştırmalarını sürdürüyor.

88 PİYANO TUŞU

Piyano günü, piyanonun tuş sayısından yola çıkarak yılın 88. günü olarak kabul ediliyor.

Müziğe yeni boyutlar kazandırmak ve geçmişten günümüze piyano çalmanın keyfini paylaşmaya devam etmek için piyano ile ilgili projelere platform oluşturmak amacı da taşıyan gün, tüm piyano severler tarafından dünyanın her yerinde kutlanıyor.