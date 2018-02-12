  • BIST 115.253
  • Altın 161,333
  • Dolar 3,8047
  • Euro 4,6584
  • Ankara 7 °C
  • İstanbul 7 °C
  • İzmir 15 °C

Çankaya Belediyesi, eskiyen yollarda asfalt yama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor

»
Çankaya Belediyesi, eskiyen yollarda asfalt yama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor
Çankaya Belediyesi bir yandan ilçede asfaltsız sokak bırakmazken bir yandan da zamanla eskiyen yollarda asfalt yama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Çankaya Belediyesi asfalt sezonu ile birlikte ilçede yer alan sokakları asfaltlarken altyapı kuruluşlarının çalışmalarıyla ve zamanla tahrip olan sokakları Asfalt Yama Aracı ile onarıyor.

İlçe sokaklarındaki yollarda yama çalışmalarında kullanılmak üzere 3 araç ile renkli desenli asfalt kaldırım çalışmalarında kullanılan 1 araç olmak üzere toplamda 4 araçla yama çalışmalarına katılan Çankaya Belediyesi ekipleri, yama çalışmalarına hemen müdahale ediyorlar.

 

BU SENEKİ HEDEF 250 BİN TON

Asfalt çalışmalarında her yıl hedefini katlayarak giden ve çalışmalarını bu doğrultuda sürdüren Çankaya Belediyesi tam kaplama, onarım, yama ve renkli desenli asfalt çalışmaları olmak üzere bu seneki asfalt hedefini 250 bin ton olarak belirledi.

 

AMACIMIZ TEMEL BELEDİYECİLİKTE SIFIR SORUN

Göreve geldikleri günden bugüne Çankayalıların temel belediyecilik konularında sorun yaşamayacakları bir sistemi hayata geçirdiklerini belirten Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Biz göreve geldikten sonra şunu dedik. Çankaya’da artık çöp, asfalt, kaldırım gibi konular sorun olarak konuşulmayacak. Gerçekleştirdiğimiz çalışmalar da bunun doğru olduğunu gösteriyor. Çankayalılara en iyi ve en kaliteli hizmeti vermek için gecemizi gündüzüme katıp tüm arkadaşlarımızla çalışmalarımıza devam ediyoruz” diye konuştu.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Çöpten çıkan kütüphaneye, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger ve eşi Marilena Berger 20 koli kitap bağışında bulundu07 Şubat 2018 Çarşamba 13:37
  • Çankaya GESK, Türkiye Görme Engelliler Kulüpler ve Ferdi Satranç Şampiyonasında tarih yazdı06 Şubat 2018 Salı 11:29
  • Çankaya Belediyesi, kurduğu Gezici Bakım Onarım ekibi ile parklarda yaşanan sorunlara anında müdahale ediyor05 Şubat 2018 Pazartesi 11:23
  • Azerbaycan Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim’in eşi Zümrüt İbrahim, Ata Gündüz Bakımevi’ni ziyaret etti01 Şubat 2018 Perşembe 12:33
  • Öveçler bölgesinde yer alan Huzur Pazaryerinde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor01 Şubat 2018 Perşembe 12:24
  • Çankaya Belediyesi Uğur Mumcu Parkı içerisinde yer alan seralarda yazlık çiçek üretimi başladı31 Ocak 2018 Çarşamba 10:32
  • Çankaya Teknoloji Evi ikinci dönem kayıtları 3-4 Şubat tarihleri arasında yapılacak31 Ocak 2018 Çarşamba 10:29
  • Çankaya Belediyesi Temizlik işçilerinin çöp koyteynırlarında buldukları kitapları değerlendirerek oluşturdukları kütüphanenin renkli ziyaretçileri vardı29 Ocak 2018 Pazartesi 10:38
  • Çankaya Belediyesi ilçe sınırları içerisinde bulunan taksi duraklarını yenilemeye devam ediyor29 Ocak 2018 Pazartesi 10:34
  • Çankaya Belediyesi Kent Tarım Hobi Evi 2018 yılında da eğitimlere devam ediyor26 Ocak 2018 Cuma 11:37
    • FOTO GALERİ
    • Benim küçük köpeğim
    • Prensesler, öncesi ve sonrası
    • Babalar ve Bebekleri
    VİDEO GALERİ
    • 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
    • Ajda Pekkan feat. Volga Tamöz - Ayrılık Ateşi
    • Bengü - Sığamıyorum
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Haberler Ankara | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0 545 221 98 97 | Faks : 0 850 303 80 36 | Haber Scripti: CM Bilişim