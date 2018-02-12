Çankaya Belediyesi, eskiyen yollarda asfalt yama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor

Çankaya Belediyesi asfalt sezonu ile birlikte ilçede yer alan sokakları asfaltlarken altyapı kuruluşlarının çalışmalarıyla ve zamanla tahrip olan sokakları Asfalt Yama Aracı ile onarıyor.
İlçe sokaklarındaki yollarda yama çalışmalarında kullanılmak üzere 3 araç ile renkli desenli asfalt kaldırım çalışmalarında kullanılan 1 araç olmak üzere toplamda 4 araçla yama çalışmalarına katılan Çankaya Belediyesi ekipleri, yama çalışmalarına hemen müdahale ediyorlar.
BU SENEKİ HEDEF 250 BİN TON
Asfalt çalışmalarında her yıl hedefini katlayarak giden ve çalışmalarını bu doğrultuda sürdüren Çankaya Belediyesi tam kaplama, onarım, yama ve renkli desenli asfalt çalışmaları olmak üzere bu seneki asfalt hedefini 250 bin ton olarak belirledi.
AMACIMIZ TEMEL BELEDİYECİLİKTE SIFIR SORUN
Göreve geldikleri günden bugüne Çankayalıların temel belediyecilik konularında sorun yaşamayacakları bir sistemi hayata geçirdiklerini belirten Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Biz göreve geldikten sonra şunu dedik. Çankaya’da artık çöp, asfalt, kaldırım gibi konular sorun olarak konuşulmayacak. Gerçekleştirdiğimiz çalışmalar da bunun doğru olduğunu gösteriyor. Çankayalılara en iyi ve en kaliteli hizmeti vermek için gecemizi gündüzüme katıp tüm arkadaşlarımızla çalışmalarımıza devam ediyoruz” diye konuştu.
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