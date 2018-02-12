Çankaya Belediyesi, eskiyen yollarda asfalt yama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor

Çankaya Belediyesi bir yandan ilçede asfaltsız sokak bırakmazken bir yandan da zamanla eskiyen yollarda asfalt yama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

asfalt sezonu ile birlikte ilçede yer alan sokakları asfaltlarken altyapı kuruluşlarının çalışmalarıyla ve zamanla tahrip olan sokakları Asfalt Yama Aracı ile onarıyor. Çankaya Belediyesisezonu ile birlikte ilçede yer alan sokakları asfaltlarken altyapı kuruluşlarının çalışmalarıyla ve zamanla tahrip olan sokaklarıile onarıyor.

İlçe sokaklarındaki yollarda yama çalışmalarında kullanılmak üzere 3 araç ile renkli desenli asfalt kaldırım çalışmalarında kullanılan 1 araç olmak üzere toplamda 4 araçla yama çalışmalarına katılan Çankaya Belediyesi ekipleri, yama çalışmalarına hemen müdahale ediyorlar.

BU SENEKİ HEDEF 250 BİN TON

Asfalt çalışmalarında her yıl hedefini katlayarak giden ve çalışmalarını bu doğrultuda sürdüren Çankaya Belediyesi tam kaplama, onarım, yama ve renkli desenli asfalt çalışmaları olmak üzere bu seneki asfalt hedefini 250 bin ton olarak belirledi.

AMACIMIZ TEMEL BELEDİYECİLİKTE SIFIR SORUN