Çankaya Belediyesi Evlendirme Birimi verileri 2016 yılında yaklaşık 13 bin kişinin evlendiğini ortaya koydu

Çankaya Belediyesi Evlendirme Birimi verileri, Çankaya’da evlenenlerin meslek gruplarını ortaya koydu. Verilere göre 2016 yılında, en çok evlenenler arasında mühendisler yer aldı.

En çok evlenen meslek grubunda mühendisler (266) yer alırken, sıralamayı serbest meslek (127), memur (127) ve bankacı (69) takip etti.

SADECE 1 GAZETECİ EVLENDİ

2016 yılında sadece 1 gazetecinin evlendiğini ortaya koyan liste, Çankayalıların en çok 21-30 (6 bin 633) yaş aralığında en az ise 17-18 (61) yaş aralığında evlendiğinin de görülmesini sağladı.

2016 yılında en çok lisans mezunları (966) evlenirken sıralamayı, yüksek lisans (229), lise (206), ön lisans (73) ve doktora (48) takip etti.