Çankaya Belediyesi Galeri Çankaya, çocukların küçük notlarla dileklerini ilettikleri resim ve seramik sergisine ev sahipliği yapıyor

21 Hazirana kadar görülebilecek sergiye çocukların: “Atatürk geri gelsin istiyorum” dileği damga vurdu.

Çankaya Belediyesinin Etüt Merkezleri’ne devam eden çocukların yaptıkları resim ve seramiklerden oluşan sergi, Galeri Çankaya’da açıldı.

7-14 yaş grubu çocuklar, yıl boyunca sanat akımlarını, ressamları, resim tekniklerini öğrendikleri derslerde, resim ve seramik dışında, kilden üç boyutlu tasarımlar da yaptı. Ürettikleri çalışmalarla kendilerini ifade etme olanağı bulan çocuklar, küçük notlar halinde yazdıkları dileklerini de sergiye taşıdı.

Dünya modeli çalışmalarının üzerine, “Dünyada çiçekler olsun”, “Dünya temiz, güzel olsun”, “Dünya rengarenk olsun” yazan çocuklar, yaptıkları seramik balıkların da yer aldığı duvar panosuna ise “Atatürk geri gelsin istiyorum” , “Şelalelerden çikolata aksın”, “Kedimizin olmasını istiyorum”, “Uzağı görebilmek istiyorum” notlarını astı.

HAYAL GÜCÜNÜN ÖZGÜRLÜĞÜ

Gündüz bakımevlerinde ve etüt merkezlerinde eğitim alan çocukların birbirinden güzel eserler ortaya koyduğunu belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Eğitim merkezlerimizde çocuklarımızın yaratıcılığını ve yeteneklerini ön plana çıkaracak bir yaklaşım gösteriyoruz. Çocuklar hayal gücünü özgürce kullandıklarında neler yapabileceklerini açtıkları sergilerde gösteriyor. Eserleri hem şaşkınlık yaratıyor hem de mutlu ediyor. Daha fazla çocuğumuzun eğitim alması için merkezlerimizin sayısını artırıyoruz. Çocuklar geleceğimizin teminatları, onların en iyi şekilde yetişmesinde destek olmaya deve edeceğiz” diye konuştu.

Çocukların hayal gücünü ve yeteneklerini görme fırsatı sağlayan sergi, 21 Haziran’a kadar gezilebilecek.