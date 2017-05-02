Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü (Çankaya GESK), ligin üçüncü haftasında, İzmir Çağdaş GESK’i 4-0 mağlup etti

Beşinci sezonuna başlayan ligde daha önce 4 kez üst üste şampiyon olan Çankaya GESK, liderliğini sürdürüyor.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun destek verdiği, Görme Engelliler Spor Federasyonu tarafından düzenlenen ve bu yıl 5’inci sezonunu yaşayan Türkiye Sesi Görenler B1 (hiç görmeyeneler) deplasmanlı Süper 1. Lig futbol müsabakasının üçüncü haftasında da Çankaya GESK liderliğini korudu. Çankaya GESK, İzmir Çağdaş GESK’i 4-0 mağlup etti.

Lige hızlı başlayan ve üçüncü haftada yine galibiyet alan Çankaya GESK, lig başından bu yana rakip kalenin ağlarını 15 golle havalandırırken, kalesinde sadece 1 gol gördü. Lider Çankaya GESK, 9 puanla ligi önde tamamladı.

Türkiye Sesi Görenler Futbol Deplasmanlı Süper 1. Lig’inde Çankaya Belediyesi Görme Engelliler spor kulübü ile birlikte toplam 8 takım mücadele ediyor. Takımlar, üçüncü haftasını tamamlayan ligde 11 hafta daha mücadele edecek. Çankaya GESK bu hafta sonu Kayseri'ye konuk olacak.