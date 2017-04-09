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Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü (Çankaya GESK) sporcuları, başarılarına yenilerini ekliyor

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Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü (Çankaya GESK) sporcuları, başarılarına yenilerini ekliyor
Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü, Türkiye Görme Engelliler Atletizm Şampiyonası’nda 5 altın, 2 gümüş madalya kazanarak yine büyük bir başarıya imza attılar.

4-6 Nisan 2017 tarihleri arasında İzmir’de düzenlenen Türkiye Görme Engelliler Atletizm Şampiyonası’nda 5 altın, 2 gümüş madalya kazanan Çankaya GESK sporcuları, Çankaya’ya gurur yaşattı.

 

ÇANKAYA GESK SINIR TANIMIYOR

Çankaya Belediyesi adına mücadele eden sporcular, emeklerinin karşılığını madalyalarla taçlandırdı. Olimpiyat sporcusu ve milli sporculardan Hasan Hüseyin Kaçar 1500 metre ve 5000 metrede 2 altın madalya alırken, Büşra Tırıklı disk atmada 27.72 metre ile altın madalyanın sahibi oldu.

Çankaya GESK sporcularından Ayhan Gürsoy disk ve gülle atmada 2 altın madalya, Ahmet Korukeser cirit atmada, Fatma Öğer ise disk atmada gümüş madalya elde etti. 

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