Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Avrupa Görme Engelliler Futbol Şampiyonası’nda Milli Takım’ı temsil edecek, Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü oyuncularını makamında ağırladı.

Milli Takım’ın 10 kişilik kadrosuna 7 futbolcusunu veren Çankaya GESK, Almanya’da 17-27 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek Avrupa Görme Engelliler Futbol Şampiyonası için yola çıkan Milli Takım’ın da bel kemiği oldu.



Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Avrupa Görme Engelliler B1 (Hiç Görmeyenler) Futbol Şampiyonası için Milli Takım’a çağrılan Çankaya Görme Engelliler Spor Kulübü oyuncularını makamında ağırladı. Milli Takım ’ın da antrenörü olan Hasan Yıldırım, şampiyona öncesi Başkan Taşdelen’e bilgi verdi.

Belediyelerin görevinin kitle sporlarını teşvik etmek, amatör kulüpler ve engellilere spor olanağı sağlamak olduğunu belirten Taşdelen, önceki şampiyonada Milli Takım’a 6 oyuncu vermenin gururunu yaşadıklarını bu kez oyuncu sayısının 7’ye çıkmasının kendisini mutlu ettiğini belirtti.

Emrah’tan Avrupa’da da Gol Krallığı beklediğini söyleyen Taşdelen, “Takım olarak bizim göğsümüzü kabartıyorsunuz, Ayyıldızlı takımla Türkiye’yi temsil etmeniz de bize ayrı bir mutluluk veriyor. Çankaya Belediyesi olarak bunu paylaşıyor almaktan gurur duyuyor, başarılarınızın devamını diliyorum” şeklinde konuştu.



2018 DÜNYA KUPASINDA DA 2020 OLİMPİYATLARINDA DA İDDİALIYIZ

Grupta İspanya ve Rusya gibi iddialı takımların olduğunu ifade eden Antrenör Hasan Yıldırım, gruptaki başarının 2018 Dünya Kupası’nın kapılarını da açacağını söyledi. Çankaya Belediyesinin görme engellilerin spor yapması için geniş olanaklar sağlayıp örnek çalışmalar yürüttüğünü belirten Yıldırım, “Başarımızı Çankaya Belediyesine borçluyuz” dedi.



ÇANKAYA SPORDA DA TARİHİNİN İLKLERİNİ YAŞATIYOR

Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü Başkanı Yusuf Sayyı dan ise, kurulduğu günden bu yana takımın başarıdan başarıya koştuğunu, 5 yıl önce kurulan Sesi Görenler B1 Deplasmanlı Süper 1. Lig’inde beş yıl üst üste şampiyon olarak ilk yıldızlarını takacaklarını söyledi.

Avrupa ve Dünya Şampiyonalarının yanı sıra Olimpiyatlarda da görme engelli milli takımlara çok sayıda oyuncu verdiklerini anımsatan Sayyıdan, bu yıl Milli Takım’ın yüzde 70’ini oluşturuyoruz ve bunun bir rekor olduğunu öğrendik. Bu başarının ardında Çankaya Belediyesi’nin sağladığı desteklerin olduğunu belirten Sayyıdan, Başkan Taşdelen’e teşekkür etti.



ONLAR MİLLİ GURURUMUZ

Görme Engelliler B1 Ligi ’nin kuruluşundan itibaren zirvedeki yerini koruyan Çankaya Belediyesi GESK , Milli Takım’a verdiği oyuncu sayısını da her yıl artırıyor. Önceki yıl katıldığı şampiyonaya Çankaya Belediyesi GESK’ten 6 oyuncu davet edilen Milli Takım’da bu yıl sayı rekor düzeyde olarak gösterilen 7’ye çıktı.

Avrupa Görme Engelliler B1 (Hiç Görmeyenler ) Futbol Şampiyonasına katılacak Türk Milli Takımı’nda mücadele edecek 7 Çankaya GESK sporcusunun isimleri şöyle; Türk Milli Takımı’nın ve Çankaya GESK antrenörü Hasan Yıldırım, kaleciler Reşat Aykut Akyön ve Doruk Gökmen Erkmen, futbolcular Emrah Öcal, Celal Çoban, Ercan Bayraktar, İbrahim Üzüm, Kahraman Gurbetoğlu.