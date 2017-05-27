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Çankaya Belediyesi Gündüz Bakımevleri mezunlarını uğurladı

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Çankaya Belediyesi Gündüz Bakımevleri mezunlarını uğurladı
Türkiye’de sayısı ve kalitesiyle marka haline gelen Çankaya Belediyesi Gündüz Bakımevleri 2016-2017 eğitim öğretim yılı mezunlarını uğurladı.

Aileleri ve çocukları bu mutlu günlerinde yalnız bırakmayan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Kreşlerimizde çocuklarımızı bilimin ve aklın öncülüğünde, Mustafa Kemal Atatürk’ün izinde yetiştiriyoruz” dedi. 

Yerel yönetim düzeyinde Türkiye’nin en büyük gündüz bakımevi hizmeti veren Çankaya Belediyesi 2016-2017 yılı mezunlarını verdi. Çağdaş, modern ve düşük ücretle hizmet vermesinden dolayı yoğun ilgi gören Çankaya Belediyesi Gündüz Bakımevleri bu yıl yaklaşık bin 100 çocuğa hizmet verirken bunların 300’ü mezun oldu. Miniklerin mezuniyet törenleri Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’in de katılımıyla Yılmaz Güney Sahnesinde gerçekleşti.

3 YENİ KREŞ DAHA GELİYOR

Evlatlarının ilk mezuniyet coşkusunu yaşayan ailelerin mutluluğuna ortak  olan Alper Taşdelen, “Çocuklarımız için en iyisini yapmak için çalışıyoruz. Kreşlerimizde onları, bilimin ve aklın öncülüğünde Mustafa Kemal Atatürk’ün izinde yetiştiriyoruz. Çocuklarımıza, hayatta kandırılmamaları ve aldatılmamaları için bilimin ve aklın yolundan gitmeyi öğretiyoruz” dedi.

Çankaya Belediyesinin mevcutta 12 gündüz bakımevine sahip olduğunu hatırlatan Taşdelen, hem çocukların çağdaş bir eğitim alması hem de kadınların ekonomik yaşama katılabilmelerine olanak sağlamak amacıyla üç yeni kreşin daha inşaatlarının hızla tamamlamak üzere olduklarının altını çizdi. Çocuklar için hazırlanan Tükenmez Hayatlar, Tükenmez Kitaplar ve Bilim Hikayeleri’nin sadece Çankaya’daki değil Türkiye’nin dört bir yanındaki çocuklara dağıtıldığının altını çizen Taşdelen, “Atatürk’ün ilçesi Çankaya olarak bu hizmetleri yapmak bizim boynumuzun borcudur” dedi.

Sanat, spor ve müzik alanındaki gelişimlerini sergileyen minikler performanslarıyla ailelerini ve izleyenleri büyüledi. Yöresel halk oyunlarından kovboy dansına, jimnastik performansından dramaya birçok alanda yeteneklerini sahneleyen minikler, son performanslarında ise sahnede dev bir Türk Bayrağı açarak alkışları topladı. 

EVRENSEL DEĞERLERE DAYALI EĞİTİM

Çankaya’nın dört bir yanında bulunan Zafertepe Martı, Rafet Genç, Sevgi, Barış, Dostluk, Umut, Togan Özliyen, İlkadım, Deniz, Mutlukent Bulut, Mutluluk, Berkin Elvan Gündüz Bakımevleri ile 3-6 yaş aralığındaki çocuklara uzman kişi ve öğretmenlerle hizmet veren Çankaya Belediyesi, çocuklara bilimsel, kültürel ve sanatsal alanlarda bilinçlenmelerine katkıda bulunuyor. Çocuk merkezli, aile katılımına dayalı, yaratıcılığı destekleyen, toplumsal cinsiyet eşitliği, ekolojik düşünce, özgürlük, eşitlik, çağdaş yaşam, barış, dostluk gibi evrensel değerleri temel alan eğitim programlarının uygulandığı gündüz bakımevlerinde çocukların psikomotor gelişimleri için de çeşitli faaliyetler yapılıyor.

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