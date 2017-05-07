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Çankaya Belediyesi gündüz bakımevlerinde 2017-2018 yılı kayıt dönemi başlıyor

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Çankaya Belediyesi gündüz bakımevlerinde 2017-2018 yılı kayıt dönemi başlıyor
Türkiye’de en büyük kreş hizmeti sağlayan yerel yönetim olan Çankaya Belediyesinde 2017-2018 yılı okul öncesi eğitim dönemi için başvurular 8 Mayıs’ta başlıyor.

Çağdaş, modern ve düşük ücretle hizmet vermesinden dolayı yoğun ilgi gören Çankaya Belediyesine yapılan başvurulardan, kesin kayıt hakkı kazanacaklar bu yıl da, noter huzurunda gerçekleşecek kurayla belirlenecek.

 

Yerel yönetim düzeyinde Türkiye’de en büyük gündüz bakımevi hizmeti veren Çankaya Belediyesine, 2017-2018 dönemi başvuruları 8 Mayıs 2017’de başlıyor. Çağdaş, modern, kaliteli ve düşük ücretli hizmet vermesinden dolayı vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Çankaya Belediyesi Gündüz Bakımevlerine kesin kayıt hakkı kazananlar, ilki geçen yıl başlayan noter huzurunda gerçekleşecek kurayla belirlenecek.

Kapasitesini artırarak okul öncesi eğitime devam eden Çankaya Belediyesi Gündüz Bakımevleri yeni dönemde de yüzlerce çocuğa kucak açacak. Ebeveynlerin çocuklarının çağdaş ve kaliteli eğitim için öncelikli tercihleri olarak başvurdukları Çankaya Belediyesi, kapasitesini artırma yolunda da önemli adımlar attı. Geçtiğimiz yıl Masal Kalesi ve Ayşe Serim Gündüz Bakımevlerinin temelini atan bu yıl da açılışını gerçekleştirecek Çankaya Belediyesi, geçtiğimiz ay Martı Gündüz Bakımevi’nin açılışını, Çamlıtepe Gündüz Bakımevi’nin de temeli attı. Çankaya Belediyesi, çağdaş, bilimsel ve modern eğitimi düşük ücretle sağladığı okul öncesi eğitimi 2000 çocuğa ulaştırmayı amaçlıyor.

Hizmetini katlamayı hedefleyen Çankaya Belediyesinde, 2017-2018 eğitim-öğretim dönemi için kayıt başvuruları 8-18 Mayıs tarihleri arasında yapılacak. 2014 doğumlu 36 aylık çocuklar için geçerli yeni kayıt ve devam edecek çocuklar için başvurular, gitmek istediği gündüz bakımevine yapılacak

 

KESİN KAYITLAR NOTERLE BELİRLENECEK

22 Mayıs-2 Haziran tarihleri arasında yapılacak sosyal inceleme ve değerlendirmenin ardından noter çekilişi, Çankaya Belediyesi 1. Kat Mali Hizmetler Toplantı Salonu’nda 7 Haziran 2017 tarihinde yapılacak, sonuçlar ise 9 Haziran’da açıklanacak.

Başvuruda bulunacak vatandaşlar, başvurularını çocuklarının gitmesini istedikleri gündüz bakımevlerine yapacaklar. Kesin kayıt hakkı kazananlar, 12-30 Haziran tarihleri arasında kayıt işlemlerini gerçekleştirecekler. Kreşlere, yeni kayıt yaptıran 2014 doğumlu çocuklar, 11 Eylül 2017’de, devam eden ve üst yaş grupları ise 18 Eylül 2017 tarihinde yeni eğitim-öğretim dönemine başlayacak. 

 

ÜCRETSİZ EĞİTİM İÇİN DE BAŞVURU ALINIYOR

Çankaya Belediyesi gündüz bakımevlerine başvuracaklardan istenen belgeler şöyle: Anne, baba ve çocuğun kimlik fotokopisi, anne-babanın maaş bordrosu.

Ücret ödemeden gündüz bakımevlerinden yararlanmak isteyenlerin başvuru belgeleri de; anne-baba çalışıyorsa maaş bordroları, çalışmıyor ise SGK’dan kaydı yoktur yazısı, Nüfus Müdürlüğü’nden vukuatlı nüfus kayıt örneği, kira kontratı fotokopisi, çocuğa ait fotoğraf, ikametgah belgesi ve ücretsiz başvurusu gerekçesini anlatan dilekçeden oluşuyor.

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