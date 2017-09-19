Çankaya Belediyesi Gündüz Bakımevlerine yoğun ilgi gösteriliyor

Yerel yönetimler düzeyinde Türkiye’nin en büyük kreş hizmetini veren Çankaya Belediyesinde, 2017-2018 eğitim yılı başladı. 3 ve 4 yaş grubu çocukları yeni eğitim döneminde ilk gün heyecanı yaşadı.

Okul öncesi eğitimi n büyük önem kazandığı günümüzde yerel yönetimler düzeyinde Türkiye’nin en büyük kreş ve etüt merkezi hizmetini veren Çankaya Belediyesi nde çocuklar ilk gün heyecanını aileleriyle birlikte geçirmenin mutluluğunu yaşadı. Bünyesinde bulundurduğu 12 kreş ile 1500'den fazla çocuğa çağdaş, modern ve makul ücretlerle hizmet veren Çankaya Belediyesi’nin kreşlerine yeni başlayan çocuklar, öğretmenleri ve yeni arkadaşlarıyla tanıştı.

EKİM AYINDA 3 YENİ KREŞ GELİYOR

Çankayalılar, çağdaş, kaliteli eğitimi ve uygun ücretinden dolayı, Çankaya Belediyesi Gündüz Bakımevleri ne yoğun ilgi gösteriyor. Bu ilgiyi karşılamak amacıyla kapasitesini artırarak daha fazla sayıda çocuğa eğitim vermeyi hedefleyen Belediye, Ekim ayında 3 kreşi daha hizmete açıyor. Yapımı tamamlanmak üzere olan Yıldız’daki Masal Kalesi Gündüz Bakımevi 7 Ekim’de, Ata Mahallesi’ndeki Ata Gündüz Bakımevi 14 Ekim’de, Cebeci’deki Çamlıtepe Atlas Gündüz Bakımevi ise 21 Ekim’de hizmete girecek. Böylece 440 çocuk daha Çankaya Belediyesi kreşlerinde çağdaş okulöncesi eğitim imkanına kavuşacak.

CUMHURİYET BİREYLERİ OLARAK BÜYÜYORLAR

Çankayalıların, Gündüz Bakımevlerine yoğun talep göstermesi nedeniyle geçtiğimiz yıllarda başlattıkları noter kurası uygulamasını bu yıl da tekrar ettiklerini kaydeden Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, herkes için ulaşılabilir, eşit ve kaliteli hizmet vermeyi amaçladıklarını söyledi. Bu yıl, Çankaya Belediyesi Gündüz Bakımevlerine 761 çocuk için başvuru yapıldığını belirten Alper Taşdelen, “Bu yıl bin yüz çocuğumuza okulöncesi eğitimi sağladık. 300 çocuğumuzu da ilkokul eğitimine uğurladık. Amacımız çocuklarımıza bilimin ve aklın ışığında eğitim vermek. Ülkemizdeki en kapsamlı ve en kaliteli kreş hizmetini veriyoruz. Çocuklarımızı bilimle, sanatla, felsefeyle, sporla ve farklı kültürlerle tanıştırarak büyütüyoruz. Büyük bir beğeni ve takdir toplayan bu hizmetimiz kendi alanında şimdiden bir marka haline gelmiş durumda. İnanıyorum ki, kreşlerimizde ilk eğitimlerini alan çocuklarımız iyi yetişmiş Cumhuriyet bireyleri olacak ve ülkesine hizmet edecek. Böyle bir hizmeti vermekten mutlu ve gururluyum” diye konuştu.