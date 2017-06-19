Çankaya Belediyesi Halk Sağlığı Merkezi Evde Temizlik Birimi ekipleri, ihtiyaç sahibi vatandaşlara bayram temizliği yaptı

Çankaya Belediyesi Halk Sağlığı Merkezi bünyesinde verilen Evde Temizlik Hizmeti ihtiyaç sahibi vatandaşların bayram temizliği için de kolları sıvadı.

Çankaya Belediyesi Halk Sağlığı Merkezi Evde Temizlik Birimi ekipleri, Anadolu kültürünün bir parçası olan bayram temizliğinde de ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek veriyor. Evde Temizlik Birimi ekipleri, periyodik olarak sürdürdükleri Evde Temizlik hizmetini her bayram öncesi yoğunlaştırıyor.

Sosyal yardımlar konusunda dezavantajlı kesimlere ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara öncelik veren Çankaya Belediyesi, bayram öncesi evde temizlik hizmetlerini artırdı. Kendisiyle ilgilenecek bir yakını bulunmayan hasta ve yaşlı kişiler ile geliri ve hiçbir sosyal güvencesi olmayan vatandaşlara verilen Evde Temizlik Hizmetinin amacı, Anadolu kültürünün bir parçası olan bayram temizliğinin yerine getirilmesine yardımcı olmak. Belediye ihtiyaç sahibi kişilere düzenli olarak verdiği hizmeti, bayram öncesi dönemlerde daha da artırıyor.

Evde Temizlik Hizmeti kapsamında vatandaşlara kişisel bakım hizmeti de veriliyor. Saç, sakal tıraşı, el ve ayak bakımı işlemlerini içeren hizmet ücretsiz olarak veriliyor.

ÜCRETSİZ HİZMET

Çankaya’da yaşayan vatandaşların yararlandığı Çankaya Belediyesi Evde Temizlik Hizmeti, başvurusunu yapan ihtiyaç sahiplerine düzenli aralıklarla hizmet veriyor. Hizmetten, kendisine bakacak çocuğu ya da yakını olmayan ile geliri ve sosyal güvencesi olmayan vatandaşlar yararlanabiliyor. Çankaya Belediyesi kadın temizlik işçilerinden oluşan evde temizlik ekibi evin kapı, cam, halı silme, süpürme, toz alma gibi komple temizliğini gerçekleştiriyor. Belediyenin bu hizmetinden yararlanmak isteyen ihtiyaç sahipleri, karşılığında hiçbir ücret ödemiyor.