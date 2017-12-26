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Çankaya Belediyesi, halka dokunan projeleri ile de dikkat çekiyor

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Çankaya Belediyesi, halka dokunan projeleri ile de dikkat çekiyor
Temel belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra sosyal belediyecilik alanında da vatandaşların bütçelerine katkı sunan proje üreten ve uygulayan Çankaya Belediyesi, halka dokunan projeleri ile de dikkat çekiyor.

Çankaya Belediyesi, temel belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra halka dokunan sosyal projelerle de vatandaşların bütçesine katkı sunuyor. 2017’de ilk olarak 7 Nisan Dünya Sağlık Günü’nde imza altına aldığı Sağlık Kart indirim protokolü ile Çankayalıların 32 özel sağlık kuruluşundan yüzde 50’ye varan indirim almasını sağlayan Belediye, proje başladığından bugüne kadar 50 bin Sağlık Kart dağıtımı gerçekleştirdi. Belediye, her geçen gün farklı kuruluşlarla indirim protokolü imzalıyor. Başlangıçta 17 sağlık kuruluşu ile protokol imzalayan Çankaya Belediyesi, şu an için 32 sağlık kuruluşunda indirim imkanı sunuyor.

Sağlık Kart’tan, Çankaya’da yaşayan veya Çankaya’da ticari faaliyette bulunan vatandaşlar, başka koşul aranmaksızın yararlanabiliyor. Çankaya Belediyesi bünyesindeki Çankaya Halk Sağlığı Merkezi, Çankaya Evleri, Baharevleri, Hoş Geldiniz Masası, Çayyolu Ek Hizmet Binası ve muhtarlıklardan edinilebilen Sağlık Kart’ın, sağladığı indirimler arasında, robotik cerrahi ile obezite ameliyatından laboratuvar tahlillerine, koroner anjiyodan tüp bebek uygulamasına, ağız ve diş sağlığından göz hastalıklarına kadar geniş bir yelpaze mevcut.

 

GENÇLER İÇİN FIRSAT

Devlet üniversitelerinden mezun olan ya da öğrenci olan 18-30 yaş arası Çankayalıların yabancı dil eğitimi alması için dil okulları ile görüşerek yüzde 60’a varan indirim sağlayan Yabancı Dil Protokolü’nü 12 eğitim kurumuyla Temmuz ayında imzalayan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, sosyal belediyecilik alanında bir adım daha atmış oldu. Her yaştan vatandaş için yabancı dil öğrenimini bünyesindeki Çankaya Evlerinde ücretsiz olarak veren Çankaya Belediyesi, yabancı dili akademik düzeyde öğrenmek isteyen 18-30 yaş arası gençlerin de profesyonel dil okullarındaki eğitimden indirimli faydalanmasına destek verdi.

Başvuru için Çankaya’da ikamet ettiğini gösterir belge, öğrenciler ve mezun olanlar için not ortalamasını gösterir belge isteniyor. Başvurularda 4’lük sistemde 2.30 ve üzeri ile 100’lük sistemde 65 ve üzeri not ortalaması dikkate alınıyor. Başvurular, Çankaya Halk Sağlığı Merkezi Mithatpaşa Caddesi No:52 Kat 4’de yapılabiliyor.

 

BİR SOSYAL BELEDİYECİLİK ÖRNEĞİ:  ÇANKAYA HALK KART

Çankaya Belediyesi, insana dokunan bir projeyi daha hayata geçirerek, dar gelirli 2000 aileyi kapsayacak “Çankaya Halk Kart” projesine ise Kasım ayında başladı. Çankaya Halk Kart’a ilk etapta başvuran 459 kişinin, Merkezi Nüfus İdare Sistemi (MERNİS) üzerinden ve evlerini ziyaret ederek sosyal incelemesini yapan Çankaya Belediyesi, 260 kişinin bu karttan yararlanmasını sağladı. Projeye dahil olan her aileye verilen banka kartına, iki ayda bir 300 lira nakit para yatırılıyor. Çankaya Halk Kart sahipleri böylece diledikleri yerden alışveriş yapabilme imkanına sahip oluyor. Çankaya Halk Kart sahibi alabilmek için Çankaya’da ikamet etmek, başvuru sahiplerinin üzerine kayıtlı taşınmazın bulunmaması, maddi desteğe ihtiyacı olması ve hanede kişi başına gelirin asgari ücretin üçte birini geçememesi gerekiyor.

 

“KAYNAK HALKINDIR, HALK İÇİNDİR”

Başvuruda bulunarak Çankaya Halk Kart’ı almaya hak kazan 260 vatandaşa kartlarını Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen verdi. Dünya görüşü gereği yeni bir sosyal projeyi daha hayata geçirdiklerini ve bu hizmeti insanı ötekileştirmeden yaptıklarını belirten Taşdelen, “Sosyal yardımlar ilk olarak 1999’da Bülent Ecevit Başbakanlığındaki 57. Hükümet döneminde, sosyal demokratlar tarafından yapılmaya başladı. Sosyal yardım sosyal demokrat politikaların ürünüdür. Biz de bu modeli Çankaya’da uygulamaya başladık. Çankaya Halk Kart bizim insana bakışımızın, insanımıza saygımızın yansımasıdır. Kaynak halkındır, halk içindir. İncitmeden, bir elin verdiğini diğeri görmeden kullanılabilecek” şeklinde konuştu.

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