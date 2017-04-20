Çankaya Belediyesi, havaların ısınmasıyla birlikte ilçe genelinde sürdürdüğü ilaçlama çalışmalarına hız verdi

Çankaya Belediyesi, sivrisinek, karasinek gibi kent zararlılarını üremelerine fırsat vermeden kontrol altına almaya başladı.

İlkbaharın gelmesi ve hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte yeniden uyanan doğada, zararlılar olarak bilinen canlıların da yumurta ve larvaları gelişimlerini tamamlamaya başladı.

Çankaya Belediyesi İlaçlama Birimi, Çankayalıların yaz döneminde kent zararlılarıyla ilgili şikayetlerini asgari seviyeye indirebilmek için ilçe genelinde kış ayları boyunca hız kesmeden devam ettiği çalışmalarını artırarak sürdürüyor.

Yağmur yağışıyla birlikte artan jit (sulak, bataklık ve çöp) alanlarında larva kontrolleri yapılıyor. Sivrisinek larvası tespit edilen alanlarda larvasit (larva öldürücü) ilaç uygulama yöntemiyle larva ve yumurtalar ergin olmadan kontrol altına alınıyor. Larva tespitindeki amaç; gereksiz kimyasal madde kullanımının önüne geçmek ve henüz ergin olmayan vektörlerle kaynakta mücadele etmeyi sağlamak.

KIŞ DÖNEMİ BOYUNCA KANALİZASYONLAR İLAÇLANDI

İlaçlama ekibi, soğuk günlerde ergin sineklerin saklandığı ve yaşam alanları olan kanalizasyonlarda yoğun çalışma gerçekleştirdi. Günün belirli saatlerinde ise sivrisinek, karasinek ve kemirgenlerin yaşama noktası olan kanalizasyonlarda termal sisleme çalışması yaptı.

GÜBRELERE DİKKAT

Çankaya Belediyesi yetkilileri; sitelerde, kişisel bahçelerde ve yeşil alanlarda kullanılan gübreler konusunda vatandaşları uyararak, gübrelerin karasinek ve pirelerin üreme alanı olduğunu belirtti, aşırı kullanımdan kaçınmayı ve ilaçlı ürün kullanmayı tavsiye etti.

Yetkililer ayrıca yağan yağmurlarla birlikte oluşan ve sivrisinek üremesi için uygun ortam olan su birikintilerinin, 440 22 69 veya 458 89 00 (1224-1225) numaralı telefonlara bildirilmesi halinde gerekli müdahalenin yapılacağı bilgisini verdi.

EKOLOJİK YÖNTEMLE BALIKLAR İŞ BAŞINDA

Kent zararlılarıyla sadece kimyasal yollarla değil ekolojik yöntemlerle de mücadele eden Çankaya Belediyesi, 2016 yılında Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile işbirliği yaparak “Doğa ve İnsan İçin Biyolojik Mücadele” sloganıyla farklı bir çalışmaya da imza attı. Sivrisinek larvaları ile beslenen İç Anadolu havzasının endemik (yöreye özgü) bir türü olan Aphanius balıkları, Ahlatlıbel Atatürk Parkı içinde bulunan biyolojik gölete bırakıldı. Bu yöntemle, pilot uygulamayla larva mücadelesi konusunda başarıya ulaşıldı, bölgedeki sivrisinek popülasyonunda azalma gözlendi. Çankaya Belediyesi, ilçe sınırlarında bulunan diğer göletlere de balıklandırma çalışması yapılmasını planladı.