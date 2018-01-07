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Çankaya Belediyesi hayvan sahiplerinin kullanımı için “Evcil Hayvan Atık Projesi”ni parklarında hayata geçirdi

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Çankaya Belediyesi hayvan sahiplerinin kullanımı için “Evcil Hayvan Atık Projesi”ni parklarında hayata geçirdi
Çankaya Belediyesi hayvan ve çevre dostu çalışmalarına bir yenisini ekledi. Belediye, hayvan sahiplerinin kullanımı için “Evcil Hayvan Atık Projesi”ni parklarında hayata geçirdi.

Çankaya Belediyesi örnek projelerine bir yenisini daha ekleyerek “Evcil Hayvan Atık Projesi”ni uygulamaya koydu. Sedat Tahir A. Ş. – Cook firması ile işbirliği içinde düzenlenen proje kapsamında, Çankaya’da 6 park belirlendi. İçinde köpek gezdirme ve eğitim alanı bulunan 6 parkta proje hayata geçirildi.

Hayvan sahiplerinin rahatça hayvan atıklarını toplayabilmesi için hazırlanan ücretsiz atık torbası aparatı çevre temizliği açısından da önem taşıyor. Parkları kullanan diğer vatandaşların rahatsız olmalarının da önüne geçilmesini sağlayan proje, örnek teşkil etmesi açısından da ayrı bir önem taşıyor.

Proje şimdilik, köpek gezdirme sayılarının çok olması nedeniyle pilot bölge olarak belirlenen Tunalı Hilmi Caddesi’nde Kuğulu Park, Dikmen Caddesi’nde Cemal Süreya, Çayyolu’nda Muharrem Dalkılıç ile Ahmet Taner Kışlalı, Bahçelievler’de Eser Park ve Maltepe’de Ördekli Park ile sürüyor.  

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