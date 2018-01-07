Çankaya Belediyesi Hoy-Tur Halk Dansları Topluluğu ‘Renkler Gecesi’ gösterisiyle unutulmaz bir akşam yaşattı

Kuruluşundan bu yana çok sayıda Dünya, Avrupa ve Türkiye şampiyonluklarına imza atan Çankaya Belediyesi Halk Dansları Topluluğu Hoy-Tur, Anadolu kültürlerini harmanladığı ve bu kültürlerden oluşan danslarıyla izleyenleri büyüledi.
Yıldızlar, gençler ve yetişkinler kategorisinde olmak üzere 190 dansçının sahne aldığı gösteride Hoy-Tur, ulusal halk danslarının en güzel örneklerini izleyenlere sundu. Uluslararası festivallere katılarak bir nevi Türkiye’nin kültür elçiliğine katkıda bulunan Hoy-Tur dansçıları bir yıllık çalışmayı sergilemenin mutluluğunu yaşadı.
Beş kıtada gösteriler sunarak birçok festivale ve çok sayıda temsile imza atan Hoy-Tur, halk danslarının genç kuşaklara aktarılmasına da katkı sunarken yörelerin araştırma ve derleme çalışmalarında aktif rol oynuyor.
Çankaya Belediyesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren ve 9 yaşından 50 yaşına kadar yüzlerce dansçıyı bünyesinde bulunduran Hoy-Tur, yeni gösteriler için çalışmalarına devam ediyor.
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