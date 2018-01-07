Çankaya Belediyesi Hoy-Tur Halk Dansları Topluluğu ‘Renkler Gecesi’ gösterisiyle unutulmaz bir akşam yaşattı

Türkiye’nin en köklü halk dansları topluluklarından birisi olan Çankaya Belediyesi Hoy-Tur Halk Dansları Topluluğu ‘Renkler Gecesi’ gösterisiyle MEB Şura Salonu’nu dolduran izleyenlere unutulmaz bir akşam yaşattı.

Kuruluşundan bu yana çok sayıda Dünya, Avrupa ve Türkiye şampiyonluklarına imza atan Çankaya Belediyesi Halk Dansları Topluluğu Hoy-Tur , Anadolu kültürlerini harmanladığı ve bu kültürlerden oluşan danslarıyla izleyenleri büyüledi.

Yıldızlar, gençler ve yetişkinler kategorisinde olmak üzere 190 dansçının sahne aldığı gösteride Hoy-Tur, ulusal halk danslarının en güzel örneklerini izleyenlere sundu. Uluslararası festivallere katılarak bir nevi Türkiye’nin kültür elçiliğine katkıda bulunan Hoy-Tur dansçıları bir yıllık çalışmayı sergilemenin mutluluğunu yaşadı.

Beş kıtada gösteriler sunarak birçok festivale ve çok sayıda temsile imza atan Hoy-Tur, halk danslarının genç kuşaklara aktarılmasına da katkı sunarken yörelerin araştırma ve derleme çalışmalarında aktif rol oynuyor.

Çankaya Belediyesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren ve 9 yaşından 50 yaşına kadar yüzlerce dansçıyı bünyesinde bulunduran Hoy-Tur, yeni gösteriler için çalışmalarına devam ediyor.