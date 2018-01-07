  • BIST 116.638
  • Altın 158,647
  • Dolar 3,7341
  • Euro 4,4957
  • Ankara -1 °C
  • İstanbul 11 °C
  • İzmir 7 °C

Çankaya Belediyesi Hoy-Tur Halk Dansları Topluluğu ‘Renkler Gecesi’ gösterisiyle unutulmaz bir akşam yaşattı

»
Çankaya Belediyesi Hoy-Tur Halk Dansları Topluluğu ‘Renkler Gecesi’ gösterisiyle unutulmaz bir akşam yaşattı
Türkiye’nin en köklü halk dansları topluluklarından birisi olan Çankaya Belediyesi Hoy-Tur Halk Dansları Topluluğu ‘Renkler Gecesi’ gösterisiyle MEB Şura Salonu’nu dolduran izleyenlere unutulmaz bir akşam yaşattı.

Kuruluşundan bu yana çok sayıda Dünya, Avrupa ve Türkiye şampiyonluklarına imza atan Çankaya Belediyesi Halk Dansları Topluluğu Hoy-Tur, Anadolu kültürlerini harmanladığı ve bu kültürlerden oluşan danslarıyla izleyenleri büyüledi.

 

Yıldızlar, gençler ve yetişkinler kategorisinde olmak üzere 190 dansçının sahne aldığı gösteride Hoy-Tur, ulusal halk danslarının en güzel örneklerini izleyenlere sundu. Uluslararası festivallere katılarak bir nevi Türkiye’nin kültür elçiliğine katkıda bulunan Hoy-Tur dansçıları bir yıllık çalışmayı sergilemenin mutluluğunu yaşadı.

 

Beş kıtada gösteriler sunarak birçok festivale ve çok sayıda temsile imza atan Hoy-Tur, halk danslarının genç kuşaklara aktarılmasına da katkı sunarken yörelerin araştırma ve derleme çalışmalarında aktif rol oynuyor.

 

Çankaya Belediyesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren ve 9 yaşından 50 yaşına kadar yüzlerce dansçıyı bünyesinde bulunduran Hoy-Tur, yeni gösteriler için çalışmalarına devam ediyor. 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Polatlı Belediyesi Tarihi Alanlar Tanıtım Merkezi, Türk'ün makus talihinin değiştiği Sakarya Meydan Muharebesi alanlarında şanlı tarihinin izini sürüyor03 Ocak 2018 Çarşamba 10:30
  • Ankara Devlet Opera ve Balesi’nin yeni yıl konseri 3 ve 4 Ocak’ta Opera Sahnesi’nde gerçekleştirilecek02 Ocak 2018 Salı 11:19
  • Başkan Akgül, AK Parti Mamak İlçe Gençlik Kolları Aklıselim Teşkilatı’nın 3.’sünü düzenlediği Mekke'nin Fethi programına katıldı02 Ocak 2018 Salı 10:36
  • Mutasavvıf Ömer Tuğrul İnançer Keçiören'de söyleşi düzenledi02 Ocak 2018 Salı 09:24
  • İstiklal Mücadelesini mısralarıyla ebedileştiren Milli Şair Mehmet Akif Ersoy, vefatının 81. yılında Sincan’da anıldı28 Aralık 2017 Perşembe 11:08
  • Ressam Osman İleri’nin “Kalemden Kağıda Yolculuk” adlı Kara Kalem Sergisi açıldı28 Aralık 2017 Perşembe 11:01
  • Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 98’inci yılı Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen “Atatürk Ankara’da” adlı etkinlikle kutlandı28 Aralık 2017 Perşembe 10:55
  • Mustafa Kemal Atatürk'ün ilk kez sergilenen fotoğrafları ÇSM'de28 Aralık 2017 Perşembe 10:34
  • Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 98. yıldönümü, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi’nde düzenlenen törenle kutlandı27 Aralık 2017 Çarşamba 13:19
  • Alyoşa, 26 Aralık 2017'de Üsküdar Stüdyo Sahne'de prömiyerini gerçekleştirdi27 Aralık 2017 Çarşamba 11:55
    • FOTO GALERİ
    • Benim küçük köpeğim
    • Prensesler, öncesi ve sonrası
    • Babalar ve Bebekleri
    VİDEO GALERİ
    • 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
    • Ajda Pekkan feat. Volga Tamöz - Ayrılık Ateşi
    • Bengü - Sığamıyorum
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Haberler Ankara | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0 545 221 98 97 | Faks : 0 850 303 80 36 | Haber Scripti: CM Bilişim