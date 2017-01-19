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Çankaya Belediyesi ilaçlama ekipleri, hava şartlarının soğuk geçmesine rağmen belirli noktalarda ilaçlama işlerine devam ediyor

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Çankaya Belediyesi ilaçlama ekipleri, hava şartlarının soğuk geçmesine rağmen belirli noktalarda ilaçlama işlerine devam ediyor
Çankaya Belediyesi ilaçlama ekipleri, hava şartlarının soğuk geçmesine rağmen belirli noktalarda yaşamlarını sürdüren sivrisinek, karasinek ve kemirgenler için ilaçlama çalışmaları yapmaya devam ediyor.

Halk sağlığı ve çevre sağlığı için yaz, kış ilaçlama çalışmalarına devam eden Çankaya Belediyesi, kanalizasyon hatlarında termal sisleme işlemi gerçekleştiriyor. Sivrisinek, karasinek ve kemirgenlerin yaşam noktası olan kanalizasyonlarda yapılan çalışmalar için günün belirli saatleri seçiliyor.

Rutin bölge ilaçlamalarının yanı sıra vatandaşlardan gelen şikayet ve talep üzerine de çalışmalar gerçekleştirilen ekipler, yağışlardan dolayı oluşan jit alanlarında da çalışmalarına devam ediyor. Şikayet ve talep üzerine yapılan ilaçlama çalışmalarının birçoğunun kapalı alanlarda gerçekleştirildiğini dile getiren yetkililer kamu kurum ve kuruluşlarında da ilaçlama çalışmaları yapıyor. 

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