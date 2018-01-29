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Çankaya Belediyesi ilçe sınırları içerisinde bulunan taksi duraklarını yenilemeye devam ediyor

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Çankaya Belediyesi ilçe sınırları içerisinde bulunan taksi duraklarını yenilemeye devam ediyor
Çankaya Belediyesi ilçe sınırları içerisinde yer alan taksi duraklarını modern hale getirmek için kolları sıvarken yenilenen taksi duraklarıyla birlikte taksi esnafı kış ayını koyteynır binaların içerisinde sorunsuz geçiriyor.

Eskiyen ve zamanla yenilenmesi gereken taksi duraklarını yıkıp yerine fiber malzemeden üretilmiş koyteynır taksi durakları inşa eden Çankaya Belediyesi içerisinde mutfağı, tuvaleti, şoförlerin dinlenebilmesine olanak sağlayan oturma gruplarının olduğu modern taksi duraklarını bir bir teslim ediyor.

Yenileme çalışmalarını 2015 yılından bu yana sürdüren Çankaya Belediyesi bu süreç zarfında 80’e yakın taksi durağını kullanıma hazır hale getirirken eskiyen duraklardaki çalışmalara da aralıksız devam ediyor.

 

BİZ DURAĞIMIZDAN VATANDAŞ DA BİZDEN MEMNUN

Yenilenen taksi duraklarından birisi de 1997 yılından bu yana Birlik Mahallesi’nde hizmet veren TESK Taksi. TESK Taksi durağında 20 seneden sonra yenileme yapıldığını belirten 48 yaşındaki Hasan Dalgıç, taksiciliğin her kademesinde çalıştığını belirtiyor. İşlerinin gereği Çankaya’nın tüm sokaklarında direksiyon salladıklarını ifade eden Dalgıç, kendilerinin yenilenen taksi duraklarından oldukça memnun olduklarını Çankayalı vatandaşların da kendilerinden memnun olduğunu söylüyor.

 

YERİMİZ UYGUNDU, SAĞ OLSUN BAŞKAN DA BİZİ ONURLANDIRDI

TESK Taksi durağında kendisinden başka 24 arkadaşıyla birlikte kader birliği yaptığını dile getiren 40 yaşındaki Ümit Koyuncu, taksi durağı alanı olarak yerlerinin müsait olduğunu aktarırken bu alanı da verimli kullanarak kendilerine modern taksi durağı yaptığı için Belediye Başkanı Alper Taşdelen’e teşekkür etti.

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