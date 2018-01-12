Çankaya Belediyesi, ilçede gerçekleştirdiği asfalt, kaldırım, merdivenli yol, kurum tadilatları gibi çalışmalarla 2017 yılında da hedefini aştı

Çankaya Belediyesi, asfalttan kaldırıma merdivenli yollardan okullardaki tadilat işlerine kadar ilçede gerçekleştirdiği çalışmalarla 2017 yılı için belirlediği hedefini aştı.

Türkiye’nin en büyük ilçe belediyesi olma sorumluluğuyla hareket eden ve 124 mahallenin tümünde çalışmalarını gerçekleştirdi.

HER GEÇEN YIL ASFALT SORUN OLMAKTAN ÇIKIYOR

Çankaya’nın asfalt kaldırım ve çöp sorunu yaşamayacağını göreve geldiği günden beri her platformda dile getiren Belediye Başkanı Alper Taşdelen’in sözünü doğrulayan çalışmalar kapsamında, 109 mahalle 1624 sokakta 189 bin ton asfalt serimi gerçekleştirildi. Çankaya’da marka haline gelen renkli desenli asfalt kaldırım çalışmalarında da 122 bin 904 metrekarelik asfalt kaldırım kullandı.

KALDIRIMLAR ÇANKAYA’YA YAKIŞIR HALDE

Çankaya Belediyesi ilçede yer alan eskiyen ve zamanla tahrip olan kaldırımları yenileyerek vatandaşların hizmetine sundu. İlçenin yüksek kesimlerinde merdivenli yol çalışmalarını yoğunlaştıran belediye bu süreçte, 39 bin 247 metre bordür ile 11 bin 796 metrelik merdivenli yol çalışması gerçekleştirdi.

VATANDAŞLARIN ORTAK KULLANIM ALANLARINA YATIRIM

Vatandaş memnuniyeti doğrultusunda ortak kullanım alanlarında da çalışmalarında verimli bir yılı geride bırakan Çankaya Belediyesi, 34 okulun tadilat ve onarımını yaparken 9 okulda 673 metre istinat duvarı ördü. Taksiciler ile muhtarların rahat ve konforlu ortamlarda çalışabilmeleri için gece gündüz çalışmalarını sürdüren Çankaya Belediyesi, 6 taksi durağını yeniledi, 15 muhtarlık binasını muhtarların hizmetine sundu. İbadethanelerde de hummalı bir çalışma içine giren Belediye, 24 ibadethanede çeşitli onarım ve tadilat çalışması gerçekleştirdi.