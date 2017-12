Çankaya Belediyesi, ilk ve ortaokul öğrencilerine verdiği ağız ve diş sağlığı seminerlerini lise öğrencilerine de vermeyi sürdürüyor

Çankaya Belediyesi okullarda verdiği ağız ve diş sağlığı seminerlerini sürdürüyor.

2014 yılından bu yana 116 okulda seminer veren Belediye diş hekimleri son olarak, İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 9 ve 10’uncu sınıf öğrencilerine ağız ve diş bakımı konusunda yapılması gerekenleri anlattı. Genç yaşta düzenli ağız ve diş bakımı yapanların ileri yaşlarda daha sağlıklı olduğunu vurgulayan diş hekimleri, pek çok hastalığın sağlıksız ağız ve diş yoluyla gerçekleşme riskinin olduğuna da değindi. Sağlıklı vücudun ağızdan başladığının altını çizen diş hekimleri, düzenli bakım alışkanlıklarının erken yaşta oluşması gerektiğini vurguladı.

Çankaya Halk Sağlığı Merkezi ve semtlerdeki sağlıkevlerinde ağız ve diş sağlığı hizmetlerini ücretsiz veren Çankaya Belediyesi, 2014 yılından bu yana 26 bin 283 kişiye hizmet verdi. Diş taşı temizliği, dolgu, diş çekimi ve özellikle çocuklarda diş sağlığını koruyan florlama uygulaması gibi hizmetleri veren Belediye diş hekimleri, ileri derece tedavi gerektiren durumlarda hastaları tam teşekküllü sağlık kuruluşlarına yönlendiriyor. Herhangi bir koşul aranmayan Çankaya Belediyesi sağlık hizmetlerinden dileyen her vatandaş yararlanabiliyor.

SAĞLIKEVLERİNDE HİZMET ÜCRETSİZ

Çankaya Belediyesi sağlık evlerinde, ağız ve diş sağlığı konusunda, diş çekimi, dolgu, diş taşı temizliği, hemşirelik hizmeti kapsamında ise pansuman, enjeksiyon, tansiyon ölçümü ve yara bakımı gibi konularda sağlık hizmeti veriliyor. Çankaya Belediyesi’nin sağlık hizmetlerinden yararlanmak isteyen Çankayalılar için Sağlıkevi adresleri şöyle;

Merkez Sağlıkevi ; Ziya Gökalp Cad. No:11 A1 Blok Kızılay

Mürsel Uluç Mah. Sağlıkevi ; Mürsel Uluç Mah. 113. Sok. No: 64 Dikmen-İlker

Çelikkale Sağlıkevi ; Aydınlar Mah. Çelikkale Sok. No: 14 Dikmen

Prof. Dr. Nusret Fişek Sağlıkevi ; Sancak Mah. Turan Güneş Bulvarı 516. Sok. No: 4 Yıldız

Turgut Varol Sağlıkevi ; Kahire Cad. Birlik Mah. No: 3 Çankaya