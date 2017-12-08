Çankaya Belediyesi, ilköğretim öğrencilerini Gezici Film Festivali ile buluşturdu. Gösterim öncesi şiirler, şarkılar söyleyip dans eden öğrenciler, sanat dolu bir gün geçirdi.

Çankaya Belediyesi, ev sahipliği yaptığı “ 23. Gezici Film Festivali ” ile Teğmen Kalmaz İlköğretim öğrencilerini buluşturdu. Öğrencileri okullarından alarak gösterimlerin yapıldığı Çağdaş Sanatlar Merkezi’ne taşıyan Belediye, öğrencilerin sanat dolu bir gün geçirmesini sağladı. Festivalin, “Çocuk Filmleri” bölümüne konuk olan öğrenciler, gösterim öncesi şiirler, şarkılar söyleyip dans etti. FESTİVAL YENİDEN YOLA ÇIKIYOR Ankara Sinema Derneği ’nin düzenlediği festival, klasikleşen bölümleri, “Dünya Sineması”, “Türkiye 2017”, “Kısa İyidir” ve “Çocuk Filmleri”nin yanı sıra, atölye çalışmaları, söyleşiler, video art sergileri ile de başkentli sanatseverlerle buluştu. Festival Ankara’nın ardından 8-11 Aralık tarihlerinde Sinop’ta, 12-14 Aralık tarihleri arasında Kastamonu’da izleyicisiyle buluşmak üzere yola çıkacak.