Çankaya Belediyesi Sivil Savunma Uzmanlığı, iş ve işçi sağlığı ile işyeri güvenliği konularında bir dizi uygulamalı meslek içi hizmet eğitimi düzenledi.

Çankaya Belediyesi , iş ve işçi sağlığı ile işyeri güvenliği konusunda hizmet içi eğitimler düzenliyor. Belediye Zabıta Noktalarında düzenlenen eğitimlerde, işyerinde veya işyerine yakın alanlarda çıkabilecek yangınlara nasıl müdahale edilmesi gerektiğine dair uygulamalı çalışmalar yaptırıldı.

Tüpgaz, benzin ve diğer yanıcı malzemeler ile başlayan ani yangınların nasıl söndürülmesi gerektiğine ve alınacak güvenlik önlemlerine dair bilgiler, personelin de katıldığı tatbikatlarla daha kalıcı hale getirildi. Yaklaşık bir haftadır ilçe genelindeki zabıta kontrol noktalarında ve özellikle pazar yerlerinde yapılan eğitim ve tatbikatlarda personele, değişik kaynaklı yangınlara doğru müdahale biçimi, acil ve profesyonel söndürme ekipmanı olmayan durumlarda eldeki malzemeyle yangına müdahale etme yöntemleri ve söndürmede alınacak kişisel güvenlik önlemleri de anlatıldı.

Teorik eğitimlerin ardından zabıta memurlarının, sivil savunma eğitmenleri tarafından çıkarılan kontrollü yangınlara müdahale ettiği tatbikat kısmına geçildi. Önce uzmanları izleyen zabıta memurları daha sonra ıslak havlu, yangın söndürme tüpü gibi malzemeleri kullanarak tatbikat yangınlarını başarıyla söndürdü.