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Çankaya Belediyesi istihdam garantili “Silahlı Güvenlik Eğitimi” programına başlıyor

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Çankaya Belediyesi istihdam garantili “Silahlı Güvenlik Eğitimi” programına başlıyor
Belediye, eğitimi tamamlayacak ve girecekleri sınav sonrasında güvenlik kartını almaya hak kazanacak özel güvenlik adaylarına özel sektörde istihdam sağlayacak.

Eleman ihtiyacı olan kuruluşlarla doğrudan iletişim kurarak garantili meslek edindirme kursları sağlayan Çankaya Belediyesi,  işsizlik oranlarının giderek yükseldiği ülkemizde istihdam olanaklı meslek edindirme kurslarından biri olan Silahlı Güvenlik Eğitimi’ni bir kez daha başlatıyor. Kasım ayında 38 kişinin iş sahibi olmasına aracı olan Belediye, 25 kişiye daha iş imkanı sunacak. 21 yaş ve üzeri en az lise mezunu kişilerin başvurabileceği eğitim, kontenjanın tamamlanmasının ardından başlayacak. Toplam 17 günde 120 saat şeklinde yapılacak eğitim, 25 kişilik gruptan oluşacak. Eğitim sonrasında sınava tabi tutulacak özel güvenlik adaylarının, özel sektörde işleri de hazır olacak.  Özel güvenlik elemanı ihtiyacı olan kurum ve kuruluşlarla iletişimi sağlayacak Çankaya Belediyesi İş ve İstihdam Merkezi, eğitime katılan ve güvenlik kartını temin eden hiçbir adayı açıkta bırakmayacak.

BAŞVURULAR BELEDİYE’YE

Başvurular, Ziya Gökalp Caddesinde bulunan Çankaya Belediye Başkanlığı B 2 Blok Kat 5’te yer alan İş ve İstihdam Merkezi’ne yapılabilecek. Başvuruda bulunmak için bilgi almak isteyenler İş ve İstihdam Merkezi’nin 458 89 00/1070 numaralı telefonu arayabilirler.

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