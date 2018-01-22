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Çankaya Belediyesi Kadın Dayanışma Vakfı ile birlikte yürüttüğü çalışma kapsamında “Kadın Toplantıları” düzenliyor

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Çankaya Belediyesi Kadın Dayanışma Vakfı ile birlikte yürüttüğü çalışma kapsamında “Kadın Toplantıları” düzenliyor
Kadınların şiddetle nasıl mücadele edeceğinin, toplumsal cinsiyet eşitliğinin ve sosyal hakların konuşulduğu toplantılarla kadınların güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Toplumsal cinsiyet eşitliği çalışmalarıyla rol model olan Çankaya Belediyesi, Kadın Dayanışma Vakfı ile birlikte “Kadın Toplantıları” düzenliyor.

 

İlki Bayraktar Çankaya Evi’nde düzenlenen toplantıda, kadınların sosyal ve ekonomik hakları, toplumsal cinsiyet eşitliğinin ne olduğu konuşuldu. Toplantıda, şiddetin ne olduğu, türleri ve şiddete uğrayan birisine nasıl yardım edileceği konularında bilgilendirme yapıldı.

 

ŞİDDET ÖNCESİNDE/ SIRASINDA NELER YAPABİLİRİM?

Şiddete uğrama durumu için alınabilecek önlemlerin de anlatıldığı toplantıda, şiddet öncesinde ve sırasında neler yapılabileceği şöyle aktarıldı:

 

“Çok acil durumlar için para, kimlik ve anahtarlar çantada hazır tutulabilir ya da kişi üzerinde taşıyabilir. Şiddet sırasında söz konusu ortamdan hızla uzaklaşmak gereklidir. Telefonun hızlı arama tuşuna 155 ve acil durumda destek alınabilecek kişilerin bilgileri eklenmelidir. Mutfak gibi içinde bıçak bulunan zarar görülebilecek odalardan uzak durulmalıdır.”

 

ÇOCUKLAR 155 VE 112 ÖĞRETİLMELİ

Çocukların güvenliğinin önemine de değinilen toplantıda, şu bilgiler verildi:

“Çocuklara 155 polis imdat ve 112 acil yardım ve kurtarma telefon numaraları öğretilmelidir. Telefonda nasıl konuşacaklarının provası yapılmalı, adreslerini ezbere bilmeleri sağlanmalıdır. Şiddet sırasında çocukların kilitlenen ve içinde telefon olan bir odaya kaçmaları öğretilmelidir. Ev dışı için ise buluşulabilecek güvenli bir nokta tespit edilmelidir.”

 

Tüm kadınların katılımına ücretsiz olarak açık olan toplantılar, semtlerde bulunan Çankaya Evlerinde devam edecek. 

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