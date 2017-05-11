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Çankaya Belediyesi kadın girişimcileri ve ekonomide kadın istihdamını desteklemek amacıyla örnek bir projeye daha imza attı

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Çankaya Belediyesi kadın girişimcileri ve ekonomide kadın istihdamını desteklemek amacıyla örnek bir projeye daha imza attı
Türkiye'nin ilk "Mor Bayraklı" yerel yönetimi Çankaya Belediyesi, hazırladığı "Yerel Eşitlik Eylem Planı" çerçevesinde, kadın girişimcileri ve ekonomide kadın istihdamını desteklemek amacıyla tüm Türkiye'ye örnek olacak bir projeye daha imza attı.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, kadın girişimcilerce kurulan ve çalışanlarının yarısından fazlası kadın olan işletmeleri "Mor Bayrak" ile ödüllendirdi.


Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, kadın girişimcilerce kurulan veya çalışanlarının yarısından fazlası kadın olan işletmeleri "Mor Bayrak" ile ödüllendirdi. Projede kapsamında Ümitköy'deki Kafe Craft Town, Sara's Kafe ve Kafe Bi'Kavanoz Mor Bayrak alan ilk üç işletme oldu.

 

TAŞDELEN'DEN İŞLETMELERE ÜÇ ARMAĞAN:  NUTUK, ÇİÇEK VE AĞAÇ FİDESİ 
Mor Bayrak Plaket etkinliği için işletmeleri ziyaret eden ve proje hakkında açıklama yapan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Biz, toplumsal cinsiyet eşitliği uygulamalarının başarısını gösteren Mor Bayrak’ı kazanan ilk yerel yönetimiz. Bunu, hizmeti planlarken ve üretirken gösterdiğimiz toplumsal cinsiyet eşitliği hassasiyetine borçluyuz. Çankaya Belediyesinde başkan yardımcıları, müdürler ve çalışanların yarısı kadındır. Biz kadının olduğu yerde başarının kaçınılmaz olarak geleceğinin bilinciyle bu konuda yenilikçi projeler, çalışmalar üretiyoruz. Mor Bayraklı İşletme Projesi de bu düşüncenin bir ürünüdür” diye konuştu.

Atatürk’ün emaneti Cumhuriyet’e sahip çıkmanın en güzel yolunun, çağdaşlık hedefine kadın – erkek yan yana yürümek olduğunu kaydeden Taşdelen, "Bu proje ile amacımız kadın girişimcilerin sayısını arttırmak, kadınların toplumda çağdaş ve güçlü bireyler olarak yer almalarını sağlamak. Ben şimdiden Mor Bayrak alan tüm işletmelimizi kutluyorum" dedi.

Ziyaret ettiği işletmelere Mor Bayrak Plaketi veren Başkan Taşdelen, işletmelerin sahiplerine Çankaya Park’ta belediye tarafından yetiştirilen çiçek ve çam ağacı fidesinin yanı sıra Atatürk'ün Nutuk'unu da armağan etti.

 

MOR BAYRAK PROJESİ NEDİR?
Kadın girişimcilerin sayısını arttırmak, kadınların toplumda çağdaş ve güçlü bireyler olarak yer almalarını sağlamak amacıyla başlatılan 'Mor Bayrak Projesi'yle, Çankaya'da kadın istihdamına önem veren, kaliteli ve temiz hizmet sunan tüm işyerleri (güzellik salonu, kuaför ve masaj salonu hariç), "Mor Bayrak" ödülü için Çankaya Belediyesine başvurabiliyor. Koşullara uyan işletmeler "Mor Bayrak" belgesi ve logosunu tüm reklam, tabela ve menülerinde kullanabiliyor.

 

BAŞVURU ŞARTLARI

Projeye göre, "Mor Bayrak" almak için başvuran işletmelerde, 
- Kadın girişimci veya çalışanlarının yüzde 50'si ya da daha fazlasının kadın olması;

- İşyerinin kaliteli ve temiz hizmet vermesi;

- İşyerinin asgari teknik ve hijyen şartlara sahip olması hususları aranıyor.   

 

Mor Bayrak almak isteyen işletmelerin, Çankaya Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü, Ziya Gökalp Caddesi. No: 11 A1-Blok, Kat: 4 Kızılay adresine başvurması yeterli. Ayrıntılı bilgi, 0312 458 90 00/ 1701 no'lu telefondan öğrenilebiliyor.

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