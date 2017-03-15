Çankaya Belediyesi, kadın istihdamını destekleyen iş yerlerini "Mor Bayrak" ile ödüllendiriyor

Çankaya Belediyesi kadın girişimcileri ve ekonomide kadın istihdamını desteklemek amacıyla örnek bir projeye daha imza atıyor.

Çankaya Belediyesi, kadın girişimcilerce kurulan veya çalışanlarının yarısından fazlası kadın olan işletmeleri "Mor Bayrak" ile ödüllendiriyor.

Türkiye'nin ilk "Mor Bayraklı" yerel yönetimi Çankaya Belediyesi, hazırladığı "Yerel Eşitlik Eylem Planı" çerçevesinde, kadın girişimcileri ve ekonomide kadın istihdamını desteklemek amacıyla tüm Türkiye'ye örnek olacak bir projeye daha imza atıyor. Belediye, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesinde kadın girişimcilerce kurulan veya çalışanlarının yarısından fazlası kadın olan işletmeleri "Mor Bayrak" ile ödüllendiriyor.

MOR BAYRAK PROJESİ

Kadın girişimcilerin sayısını arttırmak, kadınların toplumda çağdaş ve güçlü bireyler olarak yer almalarını sağlamak amacıyla başlatılan 'Mor Bayrak Projesi'yle, Çankaya'da kadın istihdamına önem veren, kaliteli ve temiz hizmet sunan tüm işyerleri, (Güzellik salonu, kuaför ve masaj salonu hariç) "Mor Bayrak" ödülü için Çankaya Belediyesi'ne başvurabilecek. Koşullara uyan işletmeler "Mor Bayrak" belgesi ve logosunu tüm reklam, tabela ve menülerinde kullanabilecek.

BAŞVURU ŞARTLARI

Projeye göre, "Mor Bayrak" almak için başvuran işletmelerde,

- Kadın girişimci veya çalışanlarının yüzde 50'si ya da daha fazlasının kadın olması;

- İşyerinin kaliteli ve temiz hizmet vermesi;

- İşyerinin asgari teknik ve hijyen şartlara sahip olması hususları aranacak.

İŞLETMELER GAZETE ÇANKAYA'DAN DA TANITILACAK

Başvuruları inceleyen Çankaya Belediyesi Mor Bayrak Değerlendirme Kurulu "olumlu" bulduğu tüm işletmeleri "Mor Bayrak" ile ödüllendirecek. Mor Bayrak, almaya hak kazanan işyerlerinin isimleri, Belediye’nin internet sayfasında ve Gazete Çankaya’da duyurularak; tanıtımları yapılacak.

Mor Bayrak almak isteyen işletmelerin, Çankaya Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü, Ziya Gökalp Caddesi. No: 11 A1-Blok, Kat: 4 Kızılay adresine başvurması yeterli olacak. Ayrıntılı bilgiyi 0312 458 90 00/ 1701 no'lu telefondan öğrenilebiliyor.