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Çankaya Belediyesi, “Kadının İnsan Hakları Eğitimi” düzenlendi

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Çankaya Belediyesi, “Kadının İnsan Hakları Eğitimi” düzenlendi
Çankaya Belediyesinin hak ihlallerinin önüne geçme amacı taşıyan “Kadının İnsan Hakları Eğitimi”ne katılan kadınlar, haklarını ve şiddet mağdurlarına nasıl yardım edebileceklerini öğreniyor.

Kadınların sosyal hayata ve istihdama eşit katılımını sağlayıcı hizmetleri dolayısıyla “Mor Bayrak” sahibi olan Çankaya Belediyesi, hak ihlallerinin önüne geçme amacı taşıyan “Kadının İnsan Hakları” eğitimleri veriyor.

Çankaya Belediyesi’nin Kadının İnsan Hakları Yeni Çözümler Derneği ile imzaladığı işbirliği protokolü kapsamında 16 hafta süren eğitimi alan kadınlar, sosyal ve ekonomik haklar, şiddete uğrayan bir kadına nasıl yardım edilebileceği ve nerelere başvurulabileceği konularında bilinçleniyor.

 

“ACİL DURUM ÇANTASINI BİLMİYORDUK”

Çankaya Evleri’nin yanı sıra Yenimahalle Kent Konseyi Kadın Meclisi üyelerine yönelik olarak Yenimahalle Belediyesi Sosyal Tesislerinde de düzenlenen eğitime katılan kadınlar, haklarını öğrenmekten mutluluk duyuyor.

Kadınların yaşadığı kimi zorlukları ve baş etme yöntemlerini bu kadar ayrıntılı bilmediklerini belirten kursiyerler, “Örneğin şiddete uğrama ihtimali olan bir kadının acil durum çantası hazırlaması gerekirmiş, bu hiç aklımıza gelmezdi” diyor.

Aldıkları eğitim sayesinde, kadınların neye ihtiyacı olabileceğini, onlara nasıl ulaşabileceklerini de görmeye başladıklarını belirten kursiyerler, kadın dayanışması ağını da geliştirdiklerini belirtiyor.

18 yaşını dolduran tüm kadınların ücretsiz olarak katılabileceği eğitimi almak isteyenler, semtlerde bulunan Çankaya Evleri’ne ve Çankaya Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’ne (458 89 00/3501) başvurabiliyor.

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