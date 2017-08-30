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Çankaya Belediyesi, kadınların el emeğine dayalı ürünlerini satışa sunacağı “Kadın Emeği Festivali” düzenliyor

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Çankaya Belediyesi, kadınların el emeğine dayalı ürünlerini satışa sunacağı “Kadın Emeği Festivali” düzenliyor
Eşitlikçi bir toplumun geliştirilmesi için çalışan Çankaya Belediyesi, kadınların el emeğine dayalı ürünlerin yer alacağı “Kadın Emeği Festivali” başlatıyor.

22-24 Eylül tarihlerinde Ahlatlıbel Atatürk Parkı’nda gerçekleşecek festivalde, sanatçı Feryal Öney, Füsun Demirel ve Şevval Sam da yer alacak.

 

Eşitlikçi bir toplumun geliştirilmesinde ve mevcut eşitsizliklerin giderilmesinde yerel yönetimlerin öneminin farkında olan Çankaya Belediyesi, kadınların el emeğine dayalı ürünlerini satışa sunacağı “Kadın Emeği Festivali” düzenliyor.

Toplumsal cinsiyet eşitliği anlayışıyla hizmet veren, kadının toplumdaki yerinin güçlendirilmesi, kadınlara eşit imkan ve hizmetler sunulması amacıyla çalışmalar yürüten Çankaya Belediyesi, festivali Ahlatlıbel Atatürk Parkı’nda gerçekleştirecek.

 

FÜSUN DEMİREL DE STANT AÇACAK

22-24 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek festival kapsamında, 22 Eylül’de Feryal Öney konseri, 23 Eylül’de Füsun Demirel “Aşk Hikayeleri” oyunu, 24 Eylül’de ise Şevval Sam konseri sanatseverlerle buluşacak.

Söyleşilerin ve çocuklar için etkinliklerin de düzenleneceği festivalde, sanatçı Füsun Demirel üç gün boyunca ikinci el eşya standı açacak, Şengül Esen Demir de “Kahkaha Yogası” düzenleyecek.

Kadın yazarların kitaplarının da satışa sunulacağı festivalde, Çankaya Belediyesi Kadın Danışma Merkezi ve Aile Danışmanlığı Hizmetleri’nin gerçekleştireceği eğitimler hakkında bilgilendirmeler de yapılacak. Festivalde, Kadın Sivil Toplum Örgütlerinin tanıtım stantları da yer alacak. 

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