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Çankaya Belediyesi, kadınların sosyal ve ekonomik yaşama katılımına destek vermek, kadın emeğini görünür kılmak üzere alışveriş merkezlerinde stantlar açtı

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Çankaya Belediyesi, kadınların sosyal ve ekonomik yaşama katılımına destek vermek, kadın emeğini görünür kılmak üzere alışveriş merkezlerinde stantlar açtı
Taurus ve 365 Alışveriş Merkezlerinde kadınların el emeği ürünlerini alıcısıyla buluşturmasını sağlayan Çankaya Belediyesi, emeğin maddi karşılığını bulmasına destek oluyor.

Takılardan çantalara, berelerden dekoratif objelere kadar her beğeniye uygun olabilecek ürünlerin yer aldığı stantlar, yeni yıl hediyelerine el emeği seçeneği sunuyor.

Kimisinin Çankaya Belediyesi Çankaya Evleri’nden aldığı eğitim sonucunda kimisinin kendi çabasıyla üretime başladığı kadınlar, ürünlerinin kendilerine ait bir stantta beğeniye sunulmasından büyük mutluluk duyuyor. Daha önce parça parça satış yapmaya çalıştıklarını ancak zorlandıklarını belirten kadınlar, emeklerinin talep görmesinden, evde ürettiklerinin evde kalmamasından yeni üretimler için büyük bir destek olduğunu belirtiyor.

 

“KADINLARA HER TÜRLÜ DESTEĞE HAZIRIZ”

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, kadınların üretmesini teşvik etmenin öncelikleri arasında yer aldığını belirterek, “Kadınların üretimlerini alıcısıyla buluşturmak üzere her türlü desteği vermeye hazırız. Kadınların sosyal ve ekonomik yaşamın içinde var olmasını sağlamak üzere yaptığımız çalışmaları yeni yılda da aralıksız sürdüreceğiz. Kadınlarımızın çalışma yaşamı içinde olmasını 1500 çocuk kapasiteli kreşlerimizde desteklediğimiz gibi Çankaya Evlerimizde de öğrenmesini, üretmesini ve gelire dönüştürmesini destekliyoruz" diye konuştu.

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