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​Çankaya Belediyesi kar yağışı sonrası oluşan buzlanmaları önlemek için gece gündüz çalışmaya devam ediyor

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​Çankaya Belediyesi kar yağışı sonrası oluşan buzlanmaları önlemek için gece gündüz çalışmaya devam ediyor
Çankaya Belediyesi, etkili olan kar yağışına karşı önlemlerini alarak vatandaşların mağduriyet yaşamaması için tüm birimleriyle çalışmalarını sürdürüyor.

Çankaya Belediyesi kar yağışı sonrası etkili olan ve hava koşullarının neden olduğu buzlanmayı önlemek için kar küreme, tuzlama ve solüsyon ekipleriyle çalışmalarını aralıksız sürdürürken vatandaşların bu kışı da sorunsuz geçirmeleri için gece gündüz çalışıyor.

İlçenin yüksek ve eğimli bölgelerinde eksi 9 derecelere ulaşan hava koşullarının neden olduğu buzlanmayı önlemek için stoklarında bulundurduğu 5 bin ton tuz ve 3 ton solüsyon ile yolları buzdan arındıran Çankaya Belediyesi; ünimog, bıçaklı kamyon, kepçe, greyder ile de yolları açarak ulaşımı açık hale getiriyor.

Vatandaşların kullanımı için kritik noktalara tuz varilleri yerleştiren Çankaya Belediyesi, belediyenin temizlik noktalarına da solüsyon bırakarak merdiven ve kaldırımlarda buz çözme çalışması gerçekleştiriyor.

İlçeye bağlı 124 mahallenin tümünde çalışmalarını devam ettiren Çankaya Belediyesi, 620 personel ve 51 araçla sürdürdüğü karla mücadelede yine hazırlıksız yakalanmadı. 

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