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Çankaya Belediyesi Kent Tarım Hobi Evi 2017 Sonbahar “Sebzecilik” eğitim programı 4 Ekim’de başlıyor

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Çankaya Belediyesi Kent Tarım Hobi Evi 2017 Sonbahar “Sebzecilik” eğitim programı 4 Ekim’de başlıyor
Temel sebze yetiştiriciliği eğitimlerinde bugüne kadar yüzlerce kursiyere eğitim veren Çankaya Belediyesinde yeni dönem başlıyor. 2017 Sonbahar dönemini 4 Ekim’de verilecek ilk dersle başlatacak.

SEBZEYE DAİR HERŞEY

Tüm derslerin uzman eğitimciler tarafından verileceği Sebzecilik eğitim programının ilk dersi “Günlük Sebze Hazırlığı ve Bahçe Planlama” olacak. Yedi hafta sürecek eğitimlerin ilk bölümü olan Ekim ayında, “Ispanak, Turp ve Havuç Yetiştiriciliği”, “Soğan ve Pırasa Yetiştiriciliği” ve “Aşılama” konuları öğretilecek. Kasım ayındaki eğitimlerde ise “Organik Pazar Gerçekten Organik mi?”, “Meyve Ağaçlarında Budama Nasıl Yapılır?”, “Gül ve Çalı Grubu Budaması Nasıl Yapılır?” ve “Asma Budaması” konuları işlenecek. Eğitimler, her Çarşamba saat 12.30 ile 14.30 arasında gerçekleşecek.

 

EĞİTİMLER ÜCRETSİZ

Vatandaşların, teorik eğitimlerin ardından Mahalle Bostanı’nda uygulama yaparak bilgilerini pekiştirme imkanı bulacakları kursların düzenleneceği Kent Tarım Hobi Evi, Mutlukent Mahallesi’nde 2 bin metrekare alan üzerine kurulu.

Eğitimlere, önceki yıllarda olduğu gibi bölge halkının yanı sıra başka mahallelerden de dileyen tüm vatandaşlar hiçbir ücret ödemeden katılabiliyor. Çankaya Belediyesi tarafından tamamen ücretsiz olarak düzenlenen eğitimlerden yararlanmak isteyen vatandaşlar, 235 39 73 ya da 458 89 00 / dahili 2452 numaralı telefonlar ile Çankaya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü Kent ve Tarım Birimi’ne başvurabilirler.

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