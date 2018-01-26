Çankaya Belediyesi Kent Tarım Hobi Evi 2018 yılında da eğitimlere devam ediyor

İlkbahar programı belli olan Kent Tarım Hobi Evi’nde yılın ilk eğitimleri Şubat ayında başlıyor.

Kentte yaşayan vatandaşları toprakla buluşturan, öğrenmenin yanı sıra ekim-dikim ve ürün alma imkanı sağlayan eğitimlerin ilk dönemi 14 Şubat’ta başlayıp 29 Mart’ta sona erecek.



SEBZE VE MEYVE İLE İLGİLİ TÜM DETAYLAR ANLATILIYOR

Eğitimlerde önceki yıllarda olduğu gibi “yerel tohumun önemi, sebze yetiştirmek için ortam, sebze hastalıkları, dikey bahçe teknikleri ve budama” konularında detaylı bilgiler aktarılacak. Uzman eğitimciler tarafından verilecek eğitimlerin ardından Mahalle Bostanı’nda uygulama imkanı sağlayan Çankaya Belediyesi Kent Tarım Hobi Evi​ ’ndeki eğitimlere vatandaşlar ücretsiz olarak katılabilecek.

2018 yılının ikinci eğitimleri ise 4 Nisan’da başlayıp 25 Nisan’da sona erecek. Salatalık, fasulye, kabak, mısır, kavun, çilek ve marul gibi sebzelerin nasıl yetiştirileceğinin anlatılacağı Nisan ayı eğitimlerinde aşılama ile tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği konuları da ele alınacak. Budama eğitimleri Perşembe, diğer tüm eğitimler ise her Çarşamba saat 12.30-13.30 arasında verilecek. Eğitimler Mayıs programıyla devam edecek.



EĞİTİMLER ÜCRETSİZ

Vatandaşların, teorik eğitimlerin ardından Mahalle Bostanı’nda uygulama yaparak bilgilerini pekiştirme imkanı bulacakları eğitimler tamamen ücretsiz olarak düzenleniyor.

Önceki yıllarda olduğu gibi bölge halkının yanı sıra başka mahallelerden de dileyen tüm vatandaşların katılabildiği eğitimlerden yararlanmak isteyenlerin (0312) 235 39 73 ya da 458 89 00 / dahili 2453 numaralı telefonlar ile Çankaya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü Kent ve Tarım Birimi’ne ulaşmaları gerekiyor.