  • BIST 87.473
  • Altın 146,543
  • Dolar 3,6888
  • Euro 3,9268
  • Ankara -3 °C
  • İstanbul 3 °C
  • İzmir 3 °C

Çankaya Belediyesi Kent Tarım Hobi Evi ve Mahalle Bostanı, Kavaklıderem Derneği üyelerini ağırladı

»
Çankaya Belediyesi Kent Tarım Hobi Evi ve Mahalle Bostanı, Kavaklıderem Derneği üyelerini ağırladı
Temel sebze yetiştiriciliği, kompost alımı, arıcılık gibi eğitimlerin verildiği Çankaya Belediyesi Kent Tarım Hobi Evi ve Mahalle Bostanı’nın yeni kursiyerleri Kavaklıderem Derneği yöneticileri ile üyeleri oldu.

Bugüne kadar farklı mahallelerden vatandaşların bireysel olarak katıldığı eğitimlere bu kez Kavaklıderem Derneği üyeleri topluca katılarak farklı bir sınıf oluşturdu.

 

SEVİNÇ: “VATANDAŞLARIMIZIN İLGİSİ BİZLERİ DE MUTLU EDİYOR”

Çankaya Belediyesi Başkan Yardımcısı Anıl Sevinç’in de katıldığı ilk derste “Tohumdan fideye yolculuk” konusu işlendi. Çağdaş kent ve çağdaş semt için gönüllü çalışmalar yapan Kavaklıderem Derneği’ni konuk etmekten mutlu olduklarını belirten Anıl Sevinç; “Kent Tarım Hobi Evi ve Mahalle Bostanı’na gösterilen ilgiden memnunuz. Vatandaşlarımızın aldıkları eğitimin ardından üretim sürecindeki mutlulukları bizleri de mutlu ediyor” ifadelerinde bulundu.  

 

Çankaya’da ve Kavaklıdere’de oturan vatandaşların da bahçeleri olmasa bile teras ve balkonlarında üretim yapabileceklerini belirterek farkındalık oluşturmayı istediklerini söyleyen Dernek yöneticileri de Çankaya Belediyesine uygulamadan dolayı teşekkür etti.  

Sebze hastalıkları, sebzelere doğal bakım gibi bilgilerin yanı sıra kompost yapımı  ve mevsimsel sebzecilik bilgilerinin de verileceği eğitimler iki ay sürecek. 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Çankaya Belediyesi, meslek yaşamının 40. yıldönümünde Gazeteci-yazar Emin Çölaşan’ın adını bir parkta yaşatma kararı aldı07 Şubat 2017 Salı 11:55
  • Çankaya Belediyesi Çankaya Evlerinde okuma yazma öğrenen kursiyerler, torunlarıyla birlikte ikinci döneme başladı07 Şubat 2017 Salı 11:53
  • "Yatırımın Başkenti" Çankaya, 2017 yılının başında da işyeri açmak isteyen girişimcilerin ilk tercihi oldu06 Şubat 2017 Pazartesi 11:38
  • Çankaya Belediyesinin görme engelliler için oluşturduğu “Sesli Kütüphane” gönüllü okuyucularını bekliyor05 Şubat 2017 Pazar 13:18
  • Yarıyıl tatilinin bitmesine kısa bir süre kalmasına rağmen Çankaya Belediyesi çocukları sanatla buluşturmaya devam ediyor04 Şubat 2017 Cumartesi 12:36
  • Çankaya Belediyesi HIV, AIDS testi ve danışmanlığı hizmeti vermeye başladı02 Şubat 2017 Perşembe 11:46
  • “Çağdaşlık Eğitimi” seminerlerinin ilki, Sokullu Çankaya Evi’nde gerçekleştirildi01 Şubat 2017 Çarşamba 12:15
  • ​Yeşil alan ve park zengini Çankaya’da ağaçlandırma çalışmaları hız kesmiyor31 Ocak 2017 Salı 12:15
  • Türkiye’nin en büyük hayvan barınaklarından birine sahip Çankaya Belediyesi bine yakın hayvanın bakımını yapıyor30 Ocak 2017 Pazartesi 12:29
  • Çankayalı emekçiler, geleneksel hale gelen Ayın Personeli uygulamasında teşekkür belgelerini Başkan Taşdelen’in elinden aldılar30 Ocak 2017 Pazartesi 12:25
    • FOTO GALERİ
    • Benim küçük köpeğim
    • Prensesler, öncesi ve sonrası
    • Babalar ve Bebekleri
    VİDEO GALERİ
    • Ajda Pekkan feat. Volga Tamöz - Ayrılık Ateşi
    • Bengü - Sığamıyorum
    • Ece Seçkin - Adeyyo
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Haberler Ankara | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0 545 221 98 97 | Faks : 0 850 303 80 36 | Haber Scripti: CM Bilişim