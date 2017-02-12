Çankaya Belediyesi Kent Tarım Hobi Evi ve Mahalle Bostanı, Kavaklıderem Derneği üyelerini ağırladı

Temel sebze yetiştiriciliği, kompost alımı, arıcılık gibi eğitimlerin verildiği Çankaya Belediyesi Kent Tarım Hobi Evi ve Mahalle Bostanı’nın yeni kursiyerleri Kavaklıderem Derneği yöneticileri ile üyeleri oldu.

Bugüne kadar farklı mahallelerden vatandaşların bireysel olarak katıldığı eğitimlere bu kez Kavaklıderem Derneği üyeleri topluca katılarak farklı bir sınıf oluşturdu.

SEVİNÇ: “VATANDAŞLARIMIZIN İLGİSİ BİZLERİ DE MUTLU EDİYOR”

Çankaya Belediyesi Başkan Yardımcısı Anıl Sevinç’in de katıldığı ilk derste “Tohumdan fideye yolculuk” konusu işlendi. Çağdaş kent ve çağdaş semt için gönüllü çalışmalar yapan Kavaklıderem Derneği’ni konuk etmekten mutlu olduklarını belirten Anıl Sevinç; “Kent Tarım Hobi Evi ve Mahalle Bostanı’na gösterilen ilgiden memnunuz. Vatandaşlarımızın aldıkları eğitimin ardından üretim sürecindeki mutlulukları bizleri de mutlu ediyor” ifadelerinde bulundu.

Çankaya’da ve Kavaklıdere’de oturan vatandaşların da bahçeleri olmasa bile teras ve balkonlarında üretim yapabileceklerini belirterek farkındalık oluşturmayı istediklerini söyleyen Dernek yöneticileri de Çankaya Belediyesine uygulamadan dolayı teşekkür etti.

Sebze hastalıkları, sebzelere doğal bakım gibi bilgilerin yanı sıra kompost yapımı ve mevsimsel sebzecilik bilgilerinin de verileceği eğitimler iki ay sürecek.