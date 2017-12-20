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Çankaya Belediyesi, kışın gelmesiyle birlikte beklenen kar yağışına karşı 620 personel ve 51 araçla karla mücadele çalışmalarını sürdürecek

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Çankaya Belediyesi, kışın gelmesiyle birlikte beklenen kar yağışına karşı 620 personel ve 51 araçla karla mücadele çalışmalarını sürdürecek
Çankaya Belediyesi, kışın gelmesiyle birlikte beklenen kar yağışına karşı tüm hazırlıklarını tamamlarken karla mücadele çalışmalarında bölgede yer alacak araçların bakım ve onarımlarını da gerçekleştirdi.

Türkiye’nin en büyük ilçesi konumunda bulunan Çankaya Belediyesi, ilçe genelinde bulunan 124 mahallede bıçaklı kar küreme araçları, ünimoglar, tuz serpme araçları, solüsyon araçları ve kritik noktalara konulacak tuz varilleri ile bu kışı da karla mücadele konusunda sorunsuz atlatmayı planlıyor.

Bakım ve onarımı yapılan 10 ünimog, 7 bıçaklı kamyon, 4 bıçaklı kamyonet, 5 bıçaklı kepçe, 5 greyder, 3 loder kepçe, 10 kamyon, 5 kamyonet, 2 pikap ile karla mücadele  çalışmalarını tüm birimleriyle sürdürecek Çankaya Belediyesi, soğuk havanın neden olduğu buzlanmayı önlemek için kullanılacak tuz ve solüsyonları depolara stokladı.

 

KENDİ ÜRETTİĞİ SOLÜSYONU KULLANACAK

Çankaya Belediyesi tüm birimleriyle karla mücadele çalışmalarını tamamlarken soğuk havanın neden olduğu buzlanmayı önleyecek kendi üretimi olan 40 tonluk solüsyonu da kış aylarında kullanmak üzere hazır hale getirdi.

 

EKSİ 60 DERECEYE KADAR DAYANIKLI

Çankaya Belediyesinin Kimya Mühendisleri tarafından üretilen ve eksi 60 dereceye kadar dayanabilen, yerde 1 hafta süre ile etkili olan solüsyonlardan şimdilik 40 tonu depolara stoklandı. İhtiyaç halinde yeni solüsyon üretilebilecek hammaddeye sahip olduklarını belirten yetkililer, Çankayalıların bu kışı da sorunsuz atlatmaları için yoğun bir çaba gösterdiklerini söylediler.

 

KRİZ MASASI VE BAKIM ONARIM ATÖLYELERİ 24 SAAT HİZMETTE

Çankayalıların sorunsuz bir kış geçirmeleri için tüm hazırlıklarını tamamlayan Çankaya Belediyesi, Fen İşleri Müdürlüğü yerleşkesinde yer alan Kriz Masası ile acil durumlarda müdahale edebileceği bir birim kurarken araçların teknik bakımlarının yapılacağı atölyeleri de 24 saat açık tutacak. 

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