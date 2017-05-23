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Çankaya Belediyesi kreşlerine devam eden minikler yıl sonu gösterisi yaptılar

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Çankaya Belediyesi kreşlerine devam eden minikler yıl sonu gösterisi yaptılar
Çankaya Belediyesi kreşlerine devam eden minikler, dolu dolu geçirdikleri 2016-2017 eğitim dönemini, performanslarıyla tam not aldıkları yıl sonu gösterisiyle tamamladı.

Okulöncesi eğitimde, Türkiye’nin en büyük kreş hizmetini veren Çankaya Belediyesi, 3-6 yaş arası miniklerin, yaratıcılıklarına, sosyal, duygusal, estetik ve psikomotor gelişimlerine katkı sağlayan eğitimle dolu bir yılı daha geride bıraktı. Minikler, sanat, spor, müzik alanındaki gelişimlerini sergilediği yılsonu gösterisinden de tam not aldı.

Çankaya Belediyesi Yılmaz Güney Salonu’nda düzenlenen gösteri, miniklerin yıl boyunca yapıkları etkinliklerden oluşan slayt gösterisiyle başladı. Anne babalarının yanı sıra kardeşlerinin ve öğretmenlerinin de kendilerini izlediğini bilen minikler, ilk olarak onlar için en güzel şarkılarını söyledi.

 

ATATÜRK POSTERİNE BÜYÜK ALKIŞ

Latin ve kovboy dans şovlarının ardından eğitmenleri eşliğinde jimnastik gösterisi düzenleyen çocuklar, “Ruhunuzu iyileştirmek için çocuklarla vakit geçirin”, “Çocuklar insanlığın ortak umududur”, “Bütün dünya üzerinde bir tek güzel; çocuklardır” yazılı dövizler taşıdı.

Gösterinin sonunda miniklerin Mustafa Kemal Atatürk posteri açması ve Türk Bayrağı taşıması ise dakikalarca ayakta alkışlandı. 

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