Çankaya Belediyesi, “Küçükbaş Hayvan Dezenfekte ve Aşılama Ünitesi”ni faaliyete geçirdi

Çankaya Belediyesi, çiftçilerin sosyo-ekonomik düzeylerini geliştirerek yaşam kalitelerini yükseltilmelerine katkı sağlayan projelerini birbiri ardına hayata geçiriyor.

Çankaya’nın kırsal mahallelerinde 441 küçükbaş hayvan desteğiyle Anlaşmalı Besicilik Projesi’ni hayata geçiren Belediye, Küçükbaş Hayvan Dezenfekte ve Aşılama Ünitesi ’ni de faaliyet geçirdi.



Çankaya Belediyesi, çiftçilerin sosyo-ekonomik düzeylerini geliştirerek yaşam kalitelerini yükseltilmelerine katkı sağlayan projelerini birbiri ardına hayata geçiriyor. Bugüne kadar, kadınların ev içi üretimlerinin değerlendirilmesinden Tohum Takas Şenliği’ne, doğa sporları projesinden 5165 adet badem ve ceviz fidanı dağıtımına kadar birçok konuda çiftçiye destek sağlayan Çankaya Belediyesi, “ Küçükbaş Hayvan Dezenfekte ve Aşılama Ünitesi ”ni de faaliyete geçirdi.



KÖYLÜLERİN İSTEĞİNİ TAŞDELEN GERÇEKLEŞTİRDİ

Çankaya Belediyesi nin köylere ve kırsal mahallelere hizmetleri kapsamında gerçekleştirdiği projeler bitmiyor. Daha önce hayvancılığı desteklemek amacıyla kırsal mahallelerde hayvancılık yapan 21 çiftçi aileye 441 küçükbaş hayvan dağıtımı gerçekleştiren Çankaya, çiftçiden gelen isteği geri çevirmiyor.

“Küçükbaş Hayvan Dezenfekte ve Aşılama Ünitesi” de hayvancılıkla uğraşan bölge halkının istekleri doğrultusunda hayata geçirildi. Bölgede yaşanan su eksikliği nedeniyle hayvanlarını temizlemekte sıkıntı yaşayan çiftçilerin Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’den talep ettikleri tesis kısa sürede tamamlandı.



SİSTEM FAALİYETE GEÇTİ

Çankaya’ya bağlı Karataş, Karahasanlı, Kömürcü, Evciler, Tohumlar, Çavuşlu, Yayla ve Akarlar isimli kırsal mahallelere hizmet vermek amacıyla “Anlaşmalı Besicilik Projesi” kapsamında hayata geçirilen koyun yıkama ünitelerinde ilk dezenfekte işlemi yapıldı. İlk etapta Çavuşlu ve Karahasanlı Mahallesi’ne yapılan küçükbaş hayvan dezenfekte ve aşılama ünitelerinden Karahasanlı’da yaklaşık 300 koyun ve keçi ilaçlı suda yıkanarak dezenfekte edildi.



PARAZİT, KENE, BİT VE PİRELER TEMİZLENİYOR

Kurban Bayramı öncesi faaliyete geçirilen tesis, zamanlama açısından ayrı bir önem taşıyor.

Hayvanların kendilerine zarar vermeyen özel ilaçlarla hazırlanan havuzdan birer birer geçen küçükbaş hayvanlar bir ucundan girdikleri havuzun diğer uçundan çıkarak parazit, kene, bit ve pire gibi zararlılardan temizleniyor.



BİR DEFADA 500 KÜÇÜKBAŞ DEZENFEKTE EDİLEBİLİYOR

Tesis, hem dezenfekte hem de aşılama amacıyla kullanılacak özelliklerde yapıldı. Bir defada yaklaşık 500 küçükbaş hayvan kapasiteli yıkama ve ilaçlama alanı bulunan tesis, ilaçlı suyun tekrar havuza dönmesini sağlayan sisteme de sahip. İşlem sonunda ilaçlı suyun yeraltı sularına karışmaması için atık dinlendirme havuzu da bulunan yeni tesiste dezenfekte edilen hayvanlar daha sonra aşılama için uygun hale geliyorlar.