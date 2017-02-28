Çankaya Belediyesi, 1980’ler Türkiyesi’ni Çankaya’ya taşıyan “Tek ve Çok” sergisinden, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü özel konserine; büyük ozan Aşık Veysel’i anma etkinliğinden tiyatro oyunlarına kadar pek çok kültür sanat etkinliğiyle yeni bir aya başlıyor.

Çankaya Belediyesi kültür sanat etkinlikleriyle dolu dolu yeni bir aya başlıyor. Mart ayıyla birlikte baharı sanatla kucaklayan Çankaya Belediyesinin, ilk etkinliği Çağdaş Sanatlar Merkezi (ÇSM) Salt’ın “Tek ve Çok” sergisi olacak. 2 Mart - 4 Nisan tarihleri arasında Ankaralılarla buluşacak sergi, 1980'ler Türkiye'sine dair uzun soluklu araştırmalarının çıktısı niteliğinde. Sergi, otomotiv, beyaz eşya, mobilya, oyuncak, kırtasiye, giyim, tekstil, gıda, zücaciye ve temizlik endüstrilerinden nesne ve hikayeleri bir araya getiriyor.

3 Mart 19.00 ve 25 Mart 16.30’da Salt Araştırma ve Programlar Yöneticisi Meriç Öner’in rehberliğinde sergi turunun düzenleneceği ÇSM’de, 4 Mart 16.30’da, Başar Sabuncu, “Çıplak Vatandaş”, 11 Mart 16.30’da Atıf Yılmaz, “Bir Yudum Sevgi” 17 Mart 19.00’da Duygu Sağıroğlu, “Bitmeyen Yol” filmleri gösterilecek.

Sergi kapsamında, 31 Mart 19.00’da düzenlenecek “Bir Fabrikayla Toplumu İnşa Etmek: Sümerbank” başlıklı konuşmada ise, akademisyen ve araştırmacı Dilek Himam, üretimleriyle maddi kültür ve modayı yönlendiren kurumun, 1980'lerdeki özelleştirilme sürecinin öncesi ve sonrasını kumaşlar, tekstil yüzeyleri ve basma desenleri üzerinden değerlendirecek.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında ÇSM’de, 6 Mart 18.00’de Sanatçı Deniz Türkali, Zeynep Casalini, Angela Ceren Casalini Sarp’ın konuşmacı olarak katılacağı “Üç Kuşak Gözünden Türkiye’de Kadın ve Sanatçı Olmak” başlıklı söyleşi düzenlenecek. Söyleşi, solist Aysun Töngür’ün vereceği, “Aysun’ca Öyküsüyle Ezgisiyle Kadın Şarkıları” konseriyle sona erecek.

8 Mart 19.30’da ise farklı ülkelerden üç kadın müzisyenin bir araya gelmesiyle oluşan “Gitar Mozaik” grubu, ÇSM’de Dünya Kadınlar Günü özel konseri verecek. ÇSM, 19 Mart 14.00’de Çağdaş Gazeteciler Derneği’nin “Yılın Başarılı Gazetecileri” ödül törenine de ev sahipliği yapacak.

GALERİLER

Galeri Kara, 1 -4 Mart tarihleri arasında, Hayriye Ünverdi’nin kişisel resim sergisine ev sahipliği yapacak. 8 -18 Mart tarihlerinde, Sanatçı Kadınlar Derneği’nin “Kırık Siyah Sergisi”nin yer alacağı Galeri Kara, 22-25 Mart’ta ise, Sevgi Doğuizi’nin kişisel resim sergisini sanatseverlerle buluşturacak.

Galeri Çankaya ise 3-22 Mart tarihleri arasında “8 Mart Karma Sergisi”ne ev sahipliği yapacak. Sergide, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü ile Ordu Ressamlar ve Heykeltıraşlar Derneği üyelerinin işleri yer alacak. Galeri Çankaya’da, 24 Mart’ta “Atölye 3’ümüz” karma resim sergisi açılacak. Sulu boya ve yağlı boya eserlerden oluşan sergi 31 Mart’a kadar görülebilecek.

YILMAZ GÜNEY SAHNESİ

Şef Cihan Ünal’ın yönetimindeki Çankaya Belediyesi Çocuk Korosu, 3 Mart 2017 Cuma günü saat 19.00’da Yılmaz Güney Sahnesi’nde “Bahar Konseri” verecek. Yılmaz Güney Sahnesi, 7 Mart 18.00’de ise Yönetmen Atıf Yılmaz’ın “Kadının Adı Yok” filmine ev sahipliği yapacak. Gösterimin ardından, sinemacı Hale Soygazi ve Sevgi Saygı ile akademisyen Sevilay Çelenk’in katılacağı söyleşi düzenlenecek. 9 Mart 18.00’de Ahu Öztürk’ün “Toz Bezi” filminin gösteriminin ardından Doç. Dr. Süreyya Karacabey, Yönetmen Ahu Öztürk ve Oyuncu Asiye Dinçsoy’un yer alacağı söyleşi düzenlenecek.

14 - 15 Mart 19.30’da ise Ankara Sanat Tiyatrosu Dario Fo’nun “Ödenmeyecek! Ödemiyoruz!” oyunu Yılmaz Güney Sahnesinde izleyici ile buluşacak. 18 Mart’ta Çanakkale Zaferi “Ah Bir Ataş Ver” müzikal anlatısı ise 18.00’de başlayacak. 22 Mart 18.00’de “Aşık Veysel’i Anma” etkinliğinde, Halk Ozanı Müslüm Sümbül ile OZAN-DER Halk Müziği Korosu’nun Âşık Veysel türküleri seslendirecek. 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü 19.30’da ise Fırat Tanış tek kişilik türkülü oyun “Gelin Tanış Olalım” da izleyicisiyle buluşacak.