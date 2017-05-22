Çankaya Belediyesi, Makedonya Atatürkçüler Derneği’nden gelen bir grup genci ağırladı

Çankaya Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nda Makedonya Atatürkçüler Derneği’nden gelen bir grup genci ağırladı.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ’ün vatan mücadelesi vermek ve halkı bu mücadeleye katmak üzere Samsun’a çıktığı günün anısına bayram ilân ettiği 19 Mayıs ’ta, Makedonya ’nın Üsküp kentinden lise ve üniversite öğrencisi bir grup genç Çankaya Belediyesi’nin konuğu oldu.

Çankaya Belediyesi ve Makedonya Atatürkçüler Derneği organizasyonuyla 17 – 20 Mayıs tarihleri arasında 3 gün Çankaya’da misafir olan gençlere, Makedonya Atatürkçüler Derneği Başkanı Halil Abdullah da eşlik etti.

ANITKABİR VE CUMHURBAŞKANLIĞI KÖŞKÜ’NE HAYRAN KALDILAR

Uzun bir yolculuğun ardından Ankara’ya varan gençler, ayaklarının tozuyla Anıtkabir’i ziyaret etti. Dernek Başkanı Halil Abdullah, heyet adına Anıtkabir mozolesine çelenk bıraktı ve Anıtkabir Özel Defteri’ni imzaladı. Kurtuluş Savaşı Müzesi’ni de rehberler eşliğinde gezen heyet daha sonra Cumhurbaşkanlığı Atatürk Müze Köşkü’nü ziyaret etti.

BAŞKAN TAŞDELEN’LE BULUŞTULAR

Makedonya Atatürkçüler Derneği Başkanı Halil Abdullah başkanlığındaki heyet ziyaretlerinin ilk gününde Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’e de konuk oldu. Gençleri makamında ağırlayan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, yürekleri Atatürk sevgisiyle çarpan gençleri görmenin kendilerini ayrıca mutlu ettiğini belirterek “Mustafa Kemal Atatürk’ün ve Cumhuriyet’in ilçesi olarak sizleri ağırlamaktan mutluluk duyuyorum” dedi. Taşdelen, ziyaretin ardından gençlerle hatıra fotoğrafı da çektirdi.

KAPADOKYA ‘YI DA GEZDİLER

18 Mayıs günü Çankaya Belediyesinin kültür gezileri kapsamında, günübirlik düzenlenen Kapadokya gezisine katılan gençler, 19 Mayıs günü de Belediye’nin Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Kutlama programlarına katıldı. Anıtpark’ta düzenlenen Funda Arar konseriyle eğlenceli vakit geçiren Makedon gençler, Türkiye’de geçirdikleri vaktin gerek kültürel gerek tarihi anlamda karşılıklı öğrenmeyle ve verimli geçtiğini ifade ettiler.