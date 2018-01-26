Çankaya Belediyesi, Mardin Kızıltepe’de bulunan Büyükboğaziye Ortaokulu'na 20 koli kitap gönderdi

Türkiye’nin dört bir yanına kitap yardımı yapan Çankaya Belediyesi bu kez de ODTÜ Kitap Topluluğunun Mardin Kızıltepe’de bulunan Büyükboğaziye Ortaokulu'na kuracağı kütüphaneye 20 koli kitap ile destek oldu.

Kütüphane yapılacak okulda 180 ilkokul, 242 ortaokul olmak üzere toplam 422 öğrencinin olduğunu söyleyen ODTÜ Kitap Topluluğu ’ndan Bayram Salihoğlu, “Çankaya Belediyesine sadece bir yazı ile başvurduk ve anında bize 20 koli kitap gönderdi. Kitapları okulumuza biran önce göndereceğiz. Destek için çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Yaklaşık bin kitap ile destek olan Çankaya Belediyesi ilçede hemen hemen tüm çocuklara ulaştırdığı “Bilim Hikayeleri Serisi”, “Tükenmez Hayatlar” gibi kendi yayınlarını da Mardin’deki çocuklara bu sayede ulaştırmış oldu.