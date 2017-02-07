Çankaya Belediyesi, meslek yaşamının 40. yıldönümünde Gazeteci-yazar Emin Çölaşan’ın adını bir parkta yaşatma kararı aldı

​Mustafa Kemal Mahallesi’nde bulunan park, düzenlenmesi yapıldıktan sonra Gazeteci Emin Çölaşan Parkı olarak Çankayalılara hizmet verecek.

Alper Taşdelen: “Toplumsal değerlerimizin kıymetini hayattayken de bilmeliyiz”

Türk basınının duayenlerinden Emin Çölaşan’ın adı mesleğinin 40. yılında Çankaya’da bir parka veriliyor. Mustafa Kemal Mahallesi’nde bulunan park, düzenlemeleri yapıldıktan sonra Gazeteci Emin Çölaşan Parkı olarak mahalle halkının hizmetine sunulacak.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, toplumsal değerlerin kıymetinin hayattayken bilinmesinin önemine işaret ederek, "Emin Çölaşan Türk basınının yüz akıdır. 40 yıllık gazetecilik yaşamında pek çok başarıya imza atan Emin Çölaşan genç gazetecilerin de ilham kaynağı olmuştur. Kaleminden taviz vermeyen, Türkiye'de gündem yaratan yazılarıyla halkımızı aydınlatmıştır. Yazdığı sayısız kitapla Türkiye'nin yakın tarihine bir anlamda ışık tutan Gazeteci Çölaşan'ı, yaşadığı ilçemiz Çankaya'da ölümsüz kılmak için bu adımı attık. Gazeteci Emin Çölaşan, bizim toplumsal bir değerimizdir ve kıymetini o hayattayken bilmeliyiz. Bu anlayışla Mustafa Kemal Mahallesindeki parkımıza onun adını verdik" diye konuştu.

1977 yılında Milliyet Gazetesi’nde başladığı gazetecilik yaşamını sayısız ödül, başarı ve kitaplarla süsleyen Çölaşan’ın adının yaşatılacağı parkın 5 bin 953 metrekare alana sahip olduğunu, 4 bin 810 metrekare yeşil alanı, çocuk oyun alanları ve spor alanlarıyla bölge halkına hizmet vereceğini belirten Alper Taşdelen, Emin Çölaşan'ın mesleğinin 40. yılında adını bir parka vermenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.