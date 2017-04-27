  • BIST 94.756
  • Altın 144,905
  • Dolar 3,5635
  • Euro 3,8869
  • Ankara 11 °C
  • İstanbul 16 °C
  • İzmir 17 °C

Çankaya Belediyesi, Mutlukent Çankaya Evi’nin temelini attı

»
Çankaya Belediyesi, Mutlukent Çankaya Evi’nin temelini attı
Açılış ve temel atma törenleriyle mutluluğu her hafta başka bir semte taşıyan Çankaya Belediyesi, bu kez Mutlukent’te Çankaya Evi temeli attı.

Mahalle sakinlerine yapının üç ay içerisinde tamamlanacağı müjdesi verildi.

 

Mutlukent Çankaya Evi’nin temel atma töreni, mahalle halkının da yoğun katılımı ile gerçekleşti. Törene CHP Çankaya İlçe Başkanı Selçuk Dereli, CHP Altındağ İlçe Başkanı Servet Akman, CHP Çayyolu Temsilciliği, Çankaya Belediyesi Meclis üyeleri, Çankaya Belediyesi Başkan Yardımcıları, mahalle muhtarları ve bölge halkı katıldı. Törende, Ankara Güzel Sanatlar Lisesi Caz Orkestrası da mini bir konser verdi. 

Mahalle halkının sosyal ve kültürel hayata katılımı ve birtakım becerilerle donatılması amacıyla oluşturulan hizmet birimlerinden biri olacak Mutlukent Çankaya Evi, 3 ay içerisinde tamamlanacak.2017-2018 yılı itibariyle bölge halkına hizmet verecek Mutlukent Çankaya Evi diğerlerinde olduğu gibi birçok kursa ev sahipliği yapacak.  İçerisinde çocuk oyun odası, kurs atölyesi, spor salonu, çok amaçlı salonu ve Baharevi’nin bulunacağı yapı, 410 metrekarelik alana inşa edilecek. Aktivite ve kurs planlaması mahalle halkının taleplerine göre belirlenecek.

Toplam 22 Çankaya Evine sahip olan Çankaya Belediyesi 2017 yılı sonuna kadar Oran, 100. Yıl, Esat ve Bilkent Mahalleleri de dahil olmak üzere 5 yeni Çankaya Evi inşa edecek. Yaklaşık 100 farklı branşta çeşitli eğitimlerin verildiği Çankaya Evlerinde her yıl 13 binin üzerinde Çankayalı hizmet alıyor.   

 

“ÇANKAYA’NIN HİZMETLERİ İNCİ GİBİ DİZİLİYOR”

Temel atma töreni öncesi kısa bir konuşma yapan CHP Çankaya İlçe Başkanı Selçuk Dereli, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’e ve çalışma arkadaşlarına teşekkür ederek, “Çankaya Belediyesinin hizmetleri inci gibi diziliyor. Geçen yıl çocuklarımız için açtığımız Mutlukent Bulut Gündüz Bakımevi’nin hemen yanına şimdi de 7’den 70’e  tüm vatandaşlarımıza hizmet verecek Çankaya Evimizin temelini atıyoruz. Çankaya Belediyesinin yerelde yaptığı bu hizmetler genel siyasette de etkilerini gösteriyor” dedi.

Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Çankaya Belediyesi Çankaya Evlerinin 50-70 yaş kursiyerleri TEMA’dan aldıkları fidanları dikmeye hazırlanıyor20 Nisan 2017 Perşembe 12:10
  • Çankaya Belediyesi, havaların ısınmasıyla birlikte ilçe genelinde sürdürdüğü ilaçlama çalışmalarına hız verdi20 Nisan 2017 Perşembe 12:01
  • “Erozyon Dede” lakaplı bilim insanı Hayrettin Karaca’nın adı Çankaya’da yaşatılacak19 Nisan 2017 Çarşamba 11:41
  • 1419 köpek sahipleri tarafından barınağa terk edildi!18 Nisan 2017 Salı 11:47
  • Çankaya Belediyesi Zabıtası, 2017 yılının ilk üç ayında 4 bin 707 denetim gerçekleştirdi18 Nisan 2017 Salı 11:43
  • Çankaya Belediyesi Bayraktar Çankaya Evi takı tasarımı dersinde üç erkek öğrenciyi ağırlıyor17 Nisan 2017 Pazartesi 11:52
  • Çankaya Belediyesi Temizlik Ekipleri, referandum öncesi yürüttüğü çalışmalara referandum günü de devam edecek14 Nisan 2017 Cuma 11:56
  • Şenol Güneş’in adını, Spor Toto Teşkilatı işbirliği ile yapılan spor temalı parklarından birine veriyor12 Nisan 2017 Çarşamba 12:02
  • ​Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen,sivil toplum kuruluşlarına ziyaretlerini sürdürüyor12 Nisan 2017 Çarşamba 11:54
  • Çankaya Belediyesi, 16 Nisan'da yapılacak Anayasa referandumuna engel yok11 Nisan 2017 Salı 11:38
    • FOTO GALERİ
    • Benim küçük köpeğim
    • Prensesler, öncesi ve sonrası
    • Babalar ve Bebekleri
    VİDEO GALERİ
    • Ajda Pekkan feat. Volga Tamöz - Ayrılık Ateşi
    • Bengü - Sığamıyorum
    • Ece Seçkin - Adeyyo
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Haberler Ankara | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0 545 221 98 97 | Faks : 0 850 303 80 36 | Haber Scripti: CM Bilişim