Çankaya Belediyesi Mutluluk Gündüz Bakımevi’nde minikler karnelerini aldılar

2017-2018 eğitim öğretim yarıyılı sona ererken, Çankaya Belediyesi Mutluluk Gündüz Bakımevi’ne devam eden minikler de ilk karnelerini aldı.

Çankaya Belediyesi Mutluluk Gündüz Bakımevi’ne devam eden minikler, 2017-2018 eğitim öğretim yarıyılı sona ererken karne partisinde doyasıya eğlendi. Şarkılar söyleyen, halk oyunları gösterisi düzenleyen minikler, öğretmenlerinin tiyatro gösterisini de keyifle izledi.

Partiye katılan aileler de henüz ilköğretime başlamamış olan çocuklarıyla birlikte, onların fotoğraflarının bulunduğu ve çiçekle süslenmiş ilk karnelerini almalarının heyecanını yaşadı.